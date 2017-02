Errejón pide "pluralidad" aunque asume que sus cargos quedan 'en el aire'

Iñigo Errejón no sabe muy bien qué va a ser de él. Hoy es el secretario político y el portavoz parlamentario de Podemos , mañana – sentido figurado – no se sabe. El resultado de la consulta, que otorga al equipo de Pablo Iglesias una responsabilidad plenipotenciaria, deja en el aire esos dos cargos. Irene Montero, como portavoz en el Congreso, y Pablo Echenique, como número dos de Podemos, parecen los mejor posicionados para relevar a Errejón.



El secretario político lo asume, por eso ha asegurado, nada más conocerse el resultado, que estará “donde se considere que soy más útil “. El todavía número dos de Podemos considera que es tarea de la nueva dirección del partido ubicar a los miembros en sus nuevos cargos, por ejemplo, es previsible que Clara Serra deje de ser la responsable de Igualdad de Podemos.



No obstante, Iñigo Errejón ha querido apuntar que el mandato de Vistalegre II es el de la “unidad” y el de la “pluralidad” y que a partir de mañana toca “construir” el partido desde la “responsabilidad”.