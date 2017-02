Rajoy no se olvida de Aznar y reivindica la “herencia” de sus gobiernos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se ha olvidado de José María Aznar en su discurso con el que se ha clausurado el Congreso Nacional del PP. El líder de los populares ha recordado “con gratitud” a Aznar y ha reivindicado su labor al frente del Ejecutivo. “Una herencia de la que nos hemos beneficiado todos los españoles”, ha asegurado Rajoy.



“Sus años como presidente son un orgullo para el Partido Popular y sus años de gobierno son una herencia de la que nos hemos beneficiado todos los españoles”, ha destacado en su intervención en la clausura de este cónclave en la que también ha tenido un especial recuerdo para Rita Barberá.



El guiño de Rajoy hacia Aznar no es casual, ya que ha sido la primera vez que el expresidente del Gobierno y máximos responsable de FAES no participa en un congreso del PP. Algo que él mismo adelantó el pasado diciembre cuando anunció su decisión de dejar la Presidencia de Honor del partido.



“Quiero comunicarte, por medio de estas líneas, mi decisión de renunciar a la presidencia de honor del Partido Popular”. Así arrancaba la carta que Aznar envió a Rajoy en la que le comunicaba que por primera vez desde 1979 no estaría en el cónclave que este fin de semana ha tenido lugar en la Caja Mágica de Madrid.