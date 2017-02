Cifuentes anunciará el martes si se presenta para liderar el PP de Madrid

El Congreso Nacional del PP echa el cierre este domingo y muchas miradas empiezan a dirigirse hacia los cónclaves regionales que se celebrarán en los próximos meses. Entre ellos, el del PP de Madrid, que tendrá lugar del 17 al 19 de marzo, en pleno Puente de San José. Todo apunta que la presidenta de la Comunidad y de la gestora del partido en la región, Cristina Cifuentes, se presentará para liderar a los populares madrileños, pero ella prefiere mantener por ahora el misterio. Por lo menos, hasta el martes.



Según ha explicado la propia Cifuentes en declaraciones a los periodistas en la Caja Mágica, donde el PP celebra su Congreso, este lunes se reunirá con su equipo para decidir si presenta candidatura o no para liderar el partido en la región. A pesar de ello no será hasta un día después, el martes, cuando desvele su futuro. “En un sentido o en otro, tanto si me presento como si no, lo anunciaremos el martes en la reunión de la gestora”, ha asegurado la popular.



La convocatoria del cónclave del PP de Madrid ya despertó críticas en las filas del partido. En concreto, entre el sector llamado ‘aguirrista’ por el escaso plazo que se daba para presentar candidaturas más allá de la que se espera que encabece Cifuentes. El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de la capital, Íñigo Henríquez de Luna, fue uno de los que alzaron la voz en este sentido.



El ‘número dos’ de Esperanza Aguirre en el grupo municipal no ha escondido su malestar con la presidenta de la gestora, a la que ha acusado de intentar “acallar” a concejales del consistorio dejándoles fuera de una reunión a la que habían sido convocados secretarios generales y presidentes de distrito para “mejorar los mecanismos de colaboración entre el partido y los representantes municipales”.



Asimismo, en una entrevista en la SER hace unas semanas, dejó claro que “Cifuentes no es el nuevo PP”, tal y como sostiene un sector del partido.