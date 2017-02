Susana Díaz se da un baño de masas en Madrid: “Tengo fuerzas y me encanta ganar”

La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, se ha dejado ver esta mañana lluviosa de sábado por Madrid. Y lo ha hecho para darse todo un baño de multitudes en un acto con más de 1.000 alcaldes de toda España en el que ha dado un paso más en la carrera por liderar el PSOE. “Tengo fuerzas, estoy animada y me encanta ganar”, ha afirmado Díaz en el pabellón de la Fundación Once ante más de 3.000 personas.



Un auditorio al que la presidenta andaluza se ha comprometido a “empujar” para que el Partido Socialista vuelva a ganar las próximas citas electorales. “Os doy mi palabra, todos y todas vamos a sumar fuerzas para ganar las elecciones locales y luego las generales en España y lo vamos a hacer muy pronto”, ha asegurado Díaz, que ha recordado que un año después de la victoria del PSOE en los comicios locales del 2003 José Luis Rodríguez Zapatero llegó a La Moncloa. Un triunfo que tuvo lugar, según ella, “porque nos comprometemos con la gente”.







“Si yo ahora os digo que tengo fuerza, que tengo ilusión, que tengo ganas, que estoy animada y que me encanta ganar. Eso va de suyo”, ha afirmado la presidenta en lo que ha sido para todos los presentes un claro mensaje de que peleará con Patxi López y con Pedro Sánchez por la secretaría general del partido.



Previamente, Susana Díaz ha defendido la labor de los alcaldes y concejales socialistas y ha enviado un mensaje a PP y Podemos, que celebran este fin de semana sus respectivos congresos. “Voy a empezar por el de la apatía”, en referencia al cónclave del Partido Popular. Y ha criticado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ofreciera a su homólogo de EEUU, Donald Trump como “intermediario”. “¡A veces es mejor la inactividad que el ridículo!”, ha sostenido la líder andaluza.



En cuanto a Podemos, Susana Díaz ha criticado que haya dado la “espalda a la gente” y ha asegurado que representan un “populismo de izquierda que siembra la ira”. “Que sepan bien que nosotros no vamos a estar agachados, que nos vamos a levantar”, ha señalado ante un público volcado con ella con gritos de “Susana, Susana”.



Antes de que la presidenta de Andalucía se subiera al atril han tomado la palabra alcaldes y alcaldesas de varias localidades de España. Entre ellos, el presidente de la FEMP y regidor de Vigo, Abel Caballero, que ha sido uno de los organizadores de este evento. Y lo ha hecho para decir que “Susana es lo mejor que hay en este partido”. Lo es, según Caballero, porque “es alma, es corazón, es fuerza” y es capaz de lanzar un proyecto “sólido” y “resistente”.



Entre los más de 3.000 asistentes han estado el ex líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez; y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié.