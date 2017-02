Los militantes reclaman "unidad" en una Asamblea que aplaude más a Iglesias que a Errejón

El mensaje de los simpatizantes ha sido claro y conciso: “¡unidad!, ¡unidad!”. Ese ha sido el cántico que ha acompañado el inicio de la Asamblea Ciudadana de Vistalegre.



Simpatizantes de toda España han llenado las gradas de un recinto aderezado para la ocasión. Cánticos de “¡sí se puede!”, “¡Cañamero, Cañamero! “ ¡(Andrés) Bódalo, libertad!” y “¡unidad, unidad!” han acompañado la espera mientras el resto de militantes conseguía zafarse de la lluvia para entrar en el recinto.



El discurso de Pablo Iglesias ha comenzado con más de media hora de retraso por ese motivo (las colas provocadas por la lluvia), pero, por un instante, en la primera aparición del secretario general, parecía que en Podemos reinaba la unidad.Pablo Iglesias ha realizado el saludo inicial acompañado por el – todavía – equipo de dirección. Esto es, junto a Iñigo Errejón, Pablo Echenique, Eduardo Maura o Nagual Alba, entre otros muchos. Políticos de todas las corrientes internas mezclados sobre un escenario al grito militante de “unidad”. Algo que no sucedía desde la última campaña electoral de las elecciones generales.Sin embargo, las circunstancias han cambiado, y Pablo Iglesias lo ha plasmado al inicio de su discurso inaugural: “El ensimismamiento y la división trabajan para el enemigo". Una llamada a filas que ha sido correspondida con una gran ovación procedente de unos simpatizantes volcados con ‘la causa’ unitaria. “Hemos cometido muchos errores, pero esta Asamblea tiene que ser un ejemplo de fraternidad, unidad y resistencia”, clama el secretario general de Podemos, que ha acabado con un mensaje directo a Errejón: “la transversalidad es parecerse a España, no al PSOE”.El discurso de Pablo Iglesias ha recibido el apoyo sonoro de los presentes, que también han apoyado – en menor medida – el discurso del secretario político. A Iñigo Errejón le han acompañado la mitad de los aplausos, peticiones de “¡unidad, unidad!” e incluso algún tímido silbido.A lo largo de su discurso se ha percibido menor efervescencia en las gradas, que no han correspondido siempre con aplausos a las frases más grandilocuentes del secretario político de Podemos.Por su parte, Miguel Urbán, líder de la rama anticapitalista del partido, ha notado el calor de unos simpatizantes que se han levantado de sus sillas cuando el político ha espetado: “Aquí no hay enemigos, somos compañeros. No hemos venido a encontrar enemigos internos (…) nuestros enemigos son el fascismo de Trump y Le Pen”.Urbán ha sido el político que mayor efusividad y emotividad ha dotado a su discurso. Y eso ha sido agradecido por los presentes, que han llegado a levantarse al unísono de sus asientos en varias ocasiones. Algo que ha sucedido, en menor medida, con Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos Andalucía, que ha formado tandem discursivo con Urbán.