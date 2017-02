Vistalegre II: arranca la cita que cambiará (para siempre) a Podemos

Llegó el día que muchos estaban deseando desde hace tiempo. No por la esperanza de lo que pueda ocurrir aquí dentro – Vistalegre – sino por la sensación de cierto alivio que creen que van a obtener una vez pase el cónclave.



Bienvenidos a Vistalegre II, la segunda Asamblea Ciudadana de Podemos. En la primera edición, Pablo Iglesias salió claramente vencedor dejando para la Historia frases célebres como “el cielo no se toma por consenso, se toma por asalto”. Desde luego, en aquella ocasión sí que hubo un consenso mayoritario entre los inscritos para dar su voto de confianza a la lista – plancha – de Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, y Carolina Bescansa, entre otros.



Ahora, las posiciones llegan enconadas, tres de ‘los cinco de Vistalegre’ están fuera (Monedero, Luis Alegre y Carolina Bescansa) y entre Pablo Iglesias e Iñigo Errejón solo puede quedar uno. Esa sensación cinematográfica de ‘Battle Royal’ es la que invade, al menos en este arranque de congreso, las paredes del espacio morado.



Pocos inscritos, políticos de Podemos y periodistas aquí congregados confían en una reconciliación post-Vistalegre. El resultado se conocerá el domingo a media mañana. Después de eso, el abismo o el cielo. Depende de si la frase célebre de Vistalegre I se interpreta por el consenso o por el asalto.



Un resultado, dos escenarios



Desde luego, las declaraciones de los protagonistas no alimentan el optimismo de los ‘unionistas’ o ‘pacifistas’. Por ejemplo, en los dos escenarios más factibles que sucedan en las votaciones – victoria de Iglesias o Errejón – las perspectivas auguran decisiones divisorias. Si vence el actual secretario general, Errejón dejará de ser el secretario político y posiblemente también el portavoz de Podemos en el Congreso. Si gana Errejón, Iglesias asegura que dimitirá de sus cargos y se hará a un lado.



Ya he terminado mi documento #ParaGanarAlPP, que recoge las ideas de tod@s. Solo unid@s construiremos un Podemos fuerte para ganar en 2020. pic.twitter.com/M7RdkPi8OR — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 13 de enero de 2017

Para una política diferente, democracia real: no acumulación de cargos, justicia independiente, dirección plural y más! #EnsancharPodemos pic.twitter.com/H6tXSnKDH2 — Recuperar la ilusión (@recupeilusion) 17 de enero de 2017

Asumiendo que Pablo Iglesias ganará sin muchos sobresaltos la Secretaría General – no parece quele pueda arañar muchos votos – la atención se focaliza en las listas presentadas para el, que viene a ser el órgano de mayor relevancia política del partido.Pablistas, errejonistas y Anticapitalistas han presentado, cada uno, una lista de 62 miembros donde los principales líderes se rodean de sus núcleos duros. Principalmente Pablo Iglesias e Iñigo Errejón.El, cimentado en la candidatura Podemos para Todas, ha suscitado mucha controversia dentro y fuera del partido. La creciente influencia de) en el secretario general ha preocupado a muchos de los denominados errejonistas, y a otros muchos que no se consideran así. Es más, ejemplos como el deo el dehan visibilizado que históricos ‘pablistas’ tampoco comparten las ‘nuevas’ compañías “conspirativas” de Pablo Iglesias.Errejón llegasin pasado en otros partidos.han sido los principales apoyos de una candidatura (Recuperar la Ilusión) que asegura defender la vuelta al origen “transversal y plural” de Podemos. ‘Recupera el morado’ ha sido la última de sus campañas virales que ha encontrado la respuesta de, “cansado” de las constantes alusiones a IU dentro del debate interno de Podemos.Uno de los debates estrella que mantienen muchos de los simpatizantes de Podemos es dilucidar si lo que se va a escenificar en Vistalegre es unao una. La percepción generalizada es que huele más a lo segundo que a lo primero, pues no son muchos los capaces de encontrar grandes diferencias ideológicas que hagan imposible alcanzar un acuerdo.Si acaso, las diferencias más apreciables son las referidas a la estrategia, más que a la ideológica. Sin omitir que una es fruto de la otra. Mientras Iglesias apuesta por un tiempo de “resistencia frente a la(PP, PSOE y Cs)”, Errejón habla de ensanchar Podemos y demostrar el partido que espromoviendo leyes desde el Parlamento.es el trato que Podemos debe dar al PSOE. Mientras Iglesias muestra una postura más beligerante, Errejón admite que en una aritmética congresual como la actual (sin mayorías absolutas), Podemos necesitará siempre la colaboración del PSOE para sacar adelante sus medidas.Sábado, 11 de febrero:11.15 h: Recibimiento por parte del Consejo Ciudadano Estatal y saludo del secretario general11.35 h: Defensa de los documentos políticos y de igualdad por parte de los cuatro equipos13.00 h: Defensa de su proyecto por parte de los dos candidatos a la Secretaría General14.00 h: Descanso para comer16.30 h: Defensa de su proyecto por parte de veinte candidatos y candidatas de los Círculos al Consejo Ciudadano Estatal17.50 h: Defensa de los documentos organizativo y ético por parte de los cuatro equipos19.20 h: CierreDomingo, 12 de febrero:11.00 h: Exposición de las cinco Aportaciones al Debate más apoyadas en Plaza Podemos12.00 h: Proyectos de Podemos13.00 h: Saludos por parte de otros partidos y de organizaciones de la sociedad civil14.00 h: Lectura de los resultados de las votaciones (documentos; CCE; SG y CGD)14.15 h: Saludo del nuevo Consejo Ciudadano Estatal 14.30 h: Discurso del nuevo Secretario General15.00 h: Cierre de la segunda Asamblea Ciudadana de Podemos