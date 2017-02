Mas defiende que no desobedeció al Constitucional sino que plantó “cara” al Gobierno

El juicio del 9N ha vivido este viernes la intervención de Artur Mas. El expresidente de la Generalitat ha manifestado que en la consulta independentista no desobedecieron al Tribunal Constitución. Una afirmación que ha acompañado asegurando que lo único que hicieron en noviembre de 2014 fue “plantar cara” al Gobierno de Mariano Rajoy.



“El Gobierno español utilizó al Tribunal Constitucional para hacer el trabajo que no se atrevía a hacer desde el punto de vista político”, ha valorado Mas en el uso de su derecho al turno final de palabra como acusado, en una intervención que se ha alargado 23 minutos, tal y como ha recogido Europa Press. De hecho, el exdirigiente catalán ha aseverado que se le juzga por el “éxito” de la consulta soberanista, que el Gobierno entendió como un “desafío”.



“Este éxito no gustó nada a determinadas instancias del Estado”, ha denunciado Mas. Por su parte, el fiscal Emilio Sánchez Ulled ha mantenido su petición inicial de que se condene al expresidente a una pena de diez años de inhabilitación por los delitos de desobediencia grave y prevaricación, así como de nueve años de inhabilitación para Ortega y Rigau, como cooperadoras necesarias en ambos delitos.



Una visión de la Fiscalía a la que Mas ha pronunciado su discrepancia. “Soy responsable de haber escuchado a la gente, en la calle y en las urnas, de haber obedecido los mandatos del Parlament. No soy culpable de haber cometido ningún delito, no tengo ni la más mínima duda”, ha declarado. De hecho, el expresidente catalán, como ha recogido La Vanguardia, ha lamentado que “ningún fiscal” haya salido “en mi defensa” cuando se le ha “calumniado” y se la “han hecho acusaciones graves contra mí, guerra sucia”.