Garzón exige a Linde que “aclare de una vez” el papel del Banco de España en la crisis

Alberto Garzón apunta a Luis María Linde. El coordinador federal de Izquierda Unida ha aprovechado que el gobernador del Banco de España acudirá este miércoles al Congreso de los Diputados a hablar sobre el futuro de las pensiones para que dé explicaciones sobre otra cuestión: sobre el protagonismo de la institución en la crisis económica.



De esta manera, el líder de IU ha reclamado que Linde de “todas las explicaciones” que se le soliciten “para aclarar de una vez el papel jugado por esta institución en la grave crisis económica y financiera”. Una petición que el diputado realiza mirando sobre todo al poco control del crecimiento de la burbuja inmobiliaria.



“Recordamos que esta institución se pasó los años de la 'burbuja inmobiliaria' recomendando reformas laborales, recortes en los salarios y toda una serie de cuestiones que no eran de su incumbencia. Sin embargo, dejó pasar el crecimiento de esta ‘burbuja’ y el estallido del sistema financiero, que es de lo que realmente tendría que haberse ocupado”, ha recordado Garzón.



Por ello, el portavoz parlamentario ha señalado que desde Unidos Podemos buscarán “acelerar en las próximas fechas” la iniciativa que registraron en el Congreso el pasado 11 de enero para crear una ‘Comisión de investigación sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación y gestión de las entidades financieras durante la crisis’. Unos trabajos de los diputados donde, según Garzón, no puede faltar el Banco de España.



Garzón ha aseverado que el Banco de España ha sido “corresponsable” de todos los acontecimientos que desembocaron en la crisis económica. De hecho, el parlamentario ha apuntado que la institución que dirige Linde también tuvo su papel responsable en la crisis financiera “por las respuestas ofrecidas a través de su papel de supervisor”.



Es más, el político ha criticado que el Banco de España hizo “oído sordos a las advertencias de sus inspectores, que sí alertaron de los riesgos que se estaban generando”. “Con el cambio de gobernador y la llegada de Luis María Linde, en junio de 2012, no hubo mejoras. Cuestiones como el rescate de las cajas de ahorros y la bancarización de la economía han supuesto en última instancia un saqueo premeditado de todo el sistema financiero, favorecido eso sí desde el Banco de España”, ha denunciado el coordinador de IU.

En un artículo en El País, el gobernador de la institución, por primera vez, ha reconocido públicamente que ha llegado “el momento de ofrecer una visión de conjunto de cuál fue la actuación del Banco de España durante el periodo 2008-2012”.