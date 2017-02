Los estibadores consiguen que 18 empresas se sumen a su propuesta 'anti-despidos'

El Tribunal de Justicia europeo (2014) fue muy conciso en su sentencia sobre el sector de los estibadores en España. Según apunta la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), la Justicia continental solicita mayor flexibilidad en los procesos de contratación y la no obligatoriedad de pertenecer a la SAGEP, la sociedad de gestión de trabajadores portuarios, para ejercer la actividad.



Sin embargo, el decreto real presentado por Iñigo de la Serna, ministro de Fomento, también atisba la posibilidad de provocar un “despido masivo” (6.150 trabajadores) en aras, supuestamente, de cumplir esa sentencia europea. Eso es lo que denuncian los trabajadores estibadores, que aseguran que la sentencia “no dice nada de despedir, ni de desregularizar el sector”, afirma Miguel Rodríguez, responsable de comunicación de la CETM, a elboletin.com.



Un ejemplo de lo que asegura Rodríguez es que 18 empresas estibadoras han firmado un acuerdo con los trabajadores que da respuesta a los requerimientos europeos, a la vez que contempla el mantenimiento de la plantilla de trabajadores.



APM, TTIA, Best, Grimaldi Lines, Balearia, Comas y Ribas, Ergransa, Hijo de José Masiques, Sammer, Setram, Terminal Marítima del Grao, Navarro y Boronad, Valencia Terminal Europa, La Luz Market y Gedesport Atlantic, Terporlanz, estibadora los Mármoles y terminal Marítima de Arrecife.



Esas son las empresas que han firmado el acuerdo de reforma de la Ley de Puertos, motivada por la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, consensuado con los estibadores. Según afirma Rodríguez a este diario, esa firma es una muestra “clara e irrebatible” de que el sector “apuesta por la paz social que ha logrado que los muelles españoles arrojen cifras históricas”.



La CETM considera que la mayoría de las empresas no quieren dinamitar el diálogo a través de un “Decreto Ley autoritario que lo que encubre es un Expediente de Extinción de Empleo”. Así describe la supuesta voluntad del Ministerio de Fomento, que junto al presidente de Puertos del Estado, José Llorca, “quieren acabar con los trabajos dignos de los estibadores”, denuncia Miguel Rodríguez.



“Están intentando desprestigiar con los argumentos de siempre a un sector que tiene condiciones de trabajo dignas. Lo hicieron con los controladores, con los mineros y ahora con los estibadores. Quieren que la gente nos odie creyendo que somos unos privilegiados”, lamenta el responsable de comunicación de la CETM.