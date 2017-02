El PP rechaza poner fecha de caducidad al mandato de Rajoy

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, no es partidaria de poner fecha de caducidad al mandato de los presidentes de gobierno, tal y como han defendido en los últimos meses formaciones como Ciudadanos. La dirigente populares se ha mostrado contraria a fijar un límite. “Yo no limitaría el mandato a Mariano Rajoy”.



Así lo ha afirmado en una entrevista en Los Desayunos de TVE en la que ha explicado que este tema será uno de los que se aborden en el Congreso que el PP celebra desde este viernes, aunque en su opinión, lo que importa es que “uno se sienta útil”.



En cuanto al debate sobre la maternidad subrogada la vicesecretaria del PP se ha mostrado partidaria a abordar este asunto, pero tiene “muchas dudas”. Para Levy es un “tema muy nuevo, muy reciente, que requiere de un análisis”. “Hemos de ver cómo evoluciona”, ha insistido la popular, que ha defendido la necesidad de tener en cuenta “los intereses del menor”. “Es un tema muy reciente en el que hay que ver cómo evoluciona”, ha reiterado.



Sobre el futuro de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, al frente de la secretaría general del PP y los rumores sobre la creación de la figura de coordinador general, Levy ha destacado que no cuenta con una “bola de cristal” y ha sostenido que “lo que importa es que el proyecto del PP se ponga al servicio de los españoles”.