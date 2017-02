Bono toma partido por Susana Díaz y desvela su “disgusto” con Pedro Sánchez

El exministro y expresidente del Congreso José Bono ha tomado partido por Susana Díaz en la carrera por el liderazgo del PSOE. “Sería la primera secretaria general mujer del PSOE y eso tiene su interés”, afirmó anoche el veterano socialista manchego en el programa 'Mi casa es la tuya' de Bertín Osborne en el que también desveló la explicación de su “disgusto” con el exsecretario general Pedro Sánchez.



“Pedro fue el candidato al que yo apoyé con fuerza, de una manera extraordinaria, cuando se presentó a las primarias”, recordó Bono, que señaló que tras perder las elecciones generales de Diciembre se propuso “hacer un gobierno de izquierdas”. “Al poco tiempo pacta con Albert Rivera, que ya ves que no es la izquierda. Al poco tiempo se reúne con los separatistas y los nacionalistas y ya no le quedaba nada más que Podemos y dice que va a ir codo con codo con ellos y a mí eso me disgustó. No estoy de acuerdo con ese planteamiento”, explicó el exministro.



Y es que, para Bono “ganar al PP es nuestra obligación, pero odiar al PP no puede ser”. Al que fuera presidente del Congreso no le gusta oir al líder de Podemos, Pablo Iglesias decir que cuando gobiernen el “miedo” cambiará de “bando”. “El miedo no tiene que tener bando ninguno, ya hemos pasado bastante miedo”, destacó el veterano socialista.



Dicho esto ve a Susana Díaz ganando las primarias. “Sería la primera secretaria general mujer, y eso tiene su interés; es la compañera del Partido Socialista que tiene más poder institucional en estos momentos; gobierna sin el apoyo de Podemos, lo hace con Ciudadanos, sabe modular sus posiciones”, señaló Bono, que insistió en que es ella la que debe dar un paso al frente y presentarse.



Asimismo abogó por la incorporación del exlehendakari a la candidatura de la presidenta de Andalucía. “Es lo que debe ser”.