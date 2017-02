Pablo Iglesias cree que su posición es la más parecida al primer Podemos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, considera que la visión y la estrategia que tiene para el partido es la más parecida al Podemos primigenio, en contraposición a las posturas ‘errejonistas’ que defienden una ‘recuperación’ de la ilusión o un retorno al morado. Iglesias cree que su candidatura está “más cerca” del planteamiento inicial de Podemos porque “la radicalidad no tiene que ver con símbolos, sino con no parecernos a los partidos de antes”.



En una entrevista concedida a El Programa de Ana Rosa, Iglesias asegura que “está bien trabajar en las instituciones, pero no podemos olvidarnos de la gente de fuera”, dando a entender que una parte de Podemos olvida a ese sector de 47 millones de personas.



El secretario general de la formación morada ha puesto en cuestión otro de los grandes pilares del ‘errejonismo’, que es la transversalidad. Según Iglesias, la transversalidad “se demuestra”, y ésta no pasa por parecerse al PSOE, “sino a España”, afirma.



En esa línea, el líder morado ha enumerado las profesiones y las procedencias de varios de los que conforman su lista en aras de constatar la “pluralidad” de su candidatura: “en mi lista hay desde un jornalero a un General del Ejército del Aire".



Pablo Iglesias cree que Podemos no puede seguir siendo “un partido de un grupo de profesores y amigos”, y que para eso ha de abrirse a la sociedad civil. Por otro lado, a lo largo de su entrevista se ha mostrado confiado de su victoria en la votación de Vistalegre II: “Creo que voy a ganar”.



Sobre la foto de Vistalegre, donde aparecen Luis Alegre, Carolina Bescansa, Monedero e Iñigo Errejón junto a él, el secretario general asegura que “siguen haciendo política y seguimos trabajando juntos, aunque tengamos diferencias”. Además, defiende la propuesta realizada a Iñigo Errejón (desplazarlo a la política madrileña) porque “Madrid no es política local. Es algo más. Es algo estratégico para nosotros”.