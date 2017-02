Tajani asegura que Cataluña nunca será reconocida en Europa como Estado

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha explicado en la COPE que la salida de Gran Bretaña de la UE ha hecho que España tenga más importancia para los inversores porque hace reformas económicas y reduce la tasa de paro.



Según Antonio Tajani en España “no se habla mucho pero se hace y es un ejemplo para todos los europeos”. El presidente del Parlamento Europeo ha sido tajante al referirse a la pretensión de independencia del gobierno de Cataluña. Afirma que “no conozco ninguna Constitución europea que contemple que parte de su territorio se pueda desgajar. Explica que las Constituciones de los países miembros son también el marco legal europeo por tanto Cataluña nunca será reconocida en Europa como Estado”.



Tajani no cree que se repita el Brexit en Francia porque “no va a ganar el populismo”. En su opinión, los ciudadanos europeos “votan populismo porque no ven solución a sus problemas que son el paro, la inmigración ilegal y el terrorismo”. Precisamente su tarea será “acortar la distancia entre Bruselas y los ciudadanos. Si no ganamos estos problemas, añade, los inversores se irán a otros países”.



Insiste en que “los populismos no solucionan los problemas”. Lo que hay que hacer es invertir más en Africa porque de lo contrario en los próximos años “habrá una inmigración de millones y millones de personas hacia Europa”.



Sobre las relaciones EEUU-UE tras la llegada de Donald Trump, el político italiano ha recordado que “Norteamérica es el país más amigo de la Unión Europea. Es importante hablar y explicarle que Europa tiene sus valores, su identidad y que “escuchamos pero no recibimos órdenes”.