Los errejonistas creen que Iglesias no dimitirá si la gente le pide que siga como secretario general

Clara Serra, responsable del Área de Igualdad Estatal de Podemos y número 4 de la lista Recuperar Ilusión que lidera Íñigo Errejón, explicó en RNE que ha votado ya a Recuperar la ilusión y como secretario general a Pablo Iglesias y explicó que lo ha hecho porque piensa que una cosa es el secretario general, cargo para el que considera a Iglesias es el mejor candidato, pero también cree que “tiene que haber un debate político y de ideas que tiene que ser independiente de quienes forman parte de la dirección y de quien es secretario general”. “Y pensamos que después dirigir el barco tiene que ver de cómo se integran todas estas ideas”, añadió.



También opinó Serra sobre la virulencia y la subida de tono del debate a escasas horas de que se celebre Vistalegre 2 y dice que no está de acuerdo con esas “salidas de tono” y asegura que deberíamos “grabarnos a fuego que el día después de la asamblea vamos a estar codo con codo remando en la misma dirección y no debemos caer en el fango,ya que podemos tener discrepancias sin llegar a insultos ni palabras gruesas”.



Además, criticó duramente lo que está haciendo “el entorno de Iglesias: “Me sobra frentismo, la cultura del reto, el enfrentamiento ya que considero se está masculinizando el debate” y arremetió contra la cultura del plebiscito constante, del entorno de Iglesias, esa actitud del todo o nada”.



Además, expresó sus dudas de que Pablo Iglesias dimita “creo que si la gente se lo pide seguirá siendo el secretario general. Creo que si la mayoría de los inscritos le hacen sabe que le quieren le convencerán”. Recalcando que él (Iglesias) nunca ha desobedecido un mandato de la gente y no traicionará esa voluntad”.