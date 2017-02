Colau se planta contra la oferta de Rajoy a Trump de ser interlocutor en Europa y América Latina

La oferta de Mariano Rajoy a Donald Trump de ser interlocutor de EEUU en Europa y América Latina ha encontrado la oposición de Ada Colau. La alcaldesa de Barcelona ha exigido al presidente del Gobierno que no se erija como mediador, al menos representando a la ciudad que gobierna. “No en mi nombre ni en el de Barcelona”, ha replicado.



De hecho, Colau ha querido dejar “claro” que “nosotros y nosotras no nos ofrecemos a colaborar cordialmente con Trump”. Y es que la alcaldesa de Barcelona ha insistido que si tienen que trabajar será “con las redes” de alcaldes, ciudades, mujeres, jueces, asociaciones, movimientos, artistas y profesionales de todo el mundo que “se están organizando para resistirse” a las políticas del presidente estadounidense.



“No queremos colaborar cordialmente con quien veta la entrada a personas según su nacionalidad o religión, cuestiona el cambio climático, amenaza derechos que ha costado vidas conquistar, menosprecia a las mujeres, se burla de la prensa y nos insulta a todos y todas con su arrogancia”, ha sentenciado Colau en un comentario publicado en su cuenta de Facebook.



La alcaldesa de la Ciudad Condal también ha cuestionado las “dotes como mediador” de Rajoy y más al ver el recorrido que ha tenido “en conflictos que le quedan cerca”. No obstante, Colau ha recordado que “no hay nada que mediar con quien levanta muros”. Y ha reprochado al líder del PP que no haya decidido seguir “el ejemplo de Merkel, o de otros líderes europeos y mundiales que no ‘se han ofrecido’ servilmente a unas políticas que van contra los valores democráticos”.



Un mensaje dirigido a Rajoy en el que Colau no olvida la última vez que un presidente del PP tendió la mano a un dirigente estadounidense pese a tener la oposición de las calles españolas: “Le recuerdo, señor Rajoy, que cuando Aznar se ofreció a ‘colaborar servilmente’ con Bush, en Barcelona, Madrid y ciudades de todo el Estado llenamos las calles de personas unidas por un lema: No a la guerra”.