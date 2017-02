Aguirre acusa a Causapié de firmar los presupuestos con Ahora Madrid para “apoyar a Pedro Sánchez”

El Partido Popular ya ha reaccionado al acuerdo entre Ahora Madrid y el PSOE para sacar adelante los presupuestos de 2017 y un nombre ha estado en la boca de Esperanza Aguirre: Pedro Sánchez. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha acusado a la líder del Grupo Municipal Socialista, Purificación Causapié, de negociar estas cuentas con un objetivo: “Apoyar al ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez”.



“Pedro Sánchez es el que preconiza unirse a Podemos frente a la oficialidad que representa el presidente de la gestora que lo que quiere es que el PSOE sea lo que dicen sus siglas y que no se apoyen referéndum ilegales como hacen los de Podemos”, ha criticado Aguirre. De esta manera, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha considerado que el apoyo de Causapié a Ahora Madrid es todo un gesto dirigido al exlíder socialista.



Por ello, Aguirre no ha dudado en tachar de “obra de teatro” el acuerdo firmado este miércoles entre ambos partidos para votar juntos a favor de las cuentas municipales de este año. Una afirmación que ha lanzado tras aseverar que lo único que busca Ahora Madrid “es apuntarse este tanto para parecer muy dialogantes y que han apoyado las enmiendas del PSOE cuando en realidad son enmiendas más bien de tono menor”.



Una unión entre Causapié y Carmena que para la líder popular sigue trayendo malas noticias para los madrileños. Aguirre ha querido recordar que en un “primer acto” decidieron “meternos la mano en el bolsillo” a modo de aumento de los “impuestos contraviniendo un acuerdo plenario que decía que tenía que bajar el IBI y no lo hicieron”.