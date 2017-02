Los enfermeros exigen a Cifuentes que en los presupuestos se incluya el pago de la Carrera Profesional

El primer paso está dado: la Comunidad de Madrid ha avanzado en la reactivación de la Carrera Profesional de enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas. Ahora bien, el Sindicato de Enfermería (SATSE) recuerda que sin hechos no se completa el camino. Y es que la organización sentencia que el reconocimiento administrativo “está bien”, pero debe estar reflejado en una “partida específica que contemple el pago de la Carrera Profesional”.



“Creemos que los Presupuestos de la Comunidad de Madrid deben contemplar una partida económica que recoja, de forma expresa y clara, el pago de la Carrera Profesional de enfermeros y fisioterapeutas”, sentencian desde el sindicato. Si esta cuestión no se incluye en las cuentas de 2017, SATSE no duda: “Sería traicionar e ignorar a los miles de profesionales sanitarios públicos que, día tras día, hacen que la sanidad madrileña sea una de las mejores de Europa”.



Un reclamo que el Sindicato de Enfermería ya ha trasladado a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y a la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engrancia Hidalgo. De hecho, ambas políticas, como apunta la organización sindical, reconocieron “públicamente el esfuerzo realizado por los empleados públicos durante los últimos años”. Y más ante los reveses que ha sufrido la profesión cuando en 2010 se suspendió la Carrera Profesional, lo que dio paso a no reconocer ni pagar ninguno de los niveles establecidos para médicos, enfermeros y fisioterapeutas.



Por ello, SATSE reclama a Cifuentes “coherencia” con las declaraciones que lanzó, así como “altura de miras y apoyo al trabajo de los miles de profesionales de enfermería y fisioterapia de los centros públicos de la región más allá de meras declaraciones de intenciones o buenas palabras”. Algo que se podría traducir en los presupuestos de 2017, según exige el Sindicato de Enfermería.