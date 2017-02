Pacma pide integrar BiciMAD en el Abono Transportes

Partido Animalista – PACMA ha iniciado una campaña para pedir a los responsables la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital que el servicio BiciMADquede integrado en el Abono Transportes sin que ello suponga un aumento en el precio de este abono. Para lo cual han iniciado una recogida de firmas a través de su web.



La formación animalista recuerda que el servicio BiciMAD pertenece ahora a la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), y sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con el resto de transportes públicos en la capital, no se puede disfrutar de él siendo poseedor del Abono Transportes, siendo necesario pagar aparte un abono BiciMAD anual, o bien pagar una tarjeta para uso ocasional.



Desde PACMA-Madrid se considera que los preocupantes índices de contaminación “hacen necesaria una política municipal que fomente el transporte público y promueva los transportes alternativos no contaminantes” y este partido hace notar que “disfrutar de un Abono Transportes en nuestra ciudad que permita el acceso a las bicicletas públicas BiciMAD haría más asequible y sencillo el acceso a este servicio, promocionándose por tanto su uso”.



Creen que “ello conllevaría múltiples beneficios tanto de carácter ambiental y en materia de movilidad, como para la salud de los usuarios y de su economía, ya que aquellos usuarios del servicio municipal de bicicletas que utilizan también el Abono Transporte ya no tendrían que pagar un dinero extra por el abono BiciMAD que están pagado actualmente, ni tampoco se les cobraría su uso ocasional”. Y sin embargo aquellos usuarios que por distintas razones no quisieran adquirir el Abono Transportes, aún podrían seguir utilizando el abono BiciMAD anual que existe actualmente, así como la tarjeta de uso ocasional”.



Subrayando que esta medida favorecía un importante objetivo: “ la defensa de un modelo de transporte que responda a las necesidades sociales con los mínimos impactos ambientales”.