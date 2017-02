Aguirre se alía con la CEOE para atacar a Montoro por el impuesto de sociedades

La presidenta y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado hoy que exigir a las empresas el pago de sus beneficios por adelantado es “un disparate más” del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.



Así lo ha señalado Aguirre tras su reunión con el presidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, donde ha sido preguntada por las declaraciones del presidente de la patronal, Juan Rosell, quien afirmó que el discurso de Montoro para con los empresarios era “más agresivo” que el de Podemos.



“Lo que se ha hecho con el Impuesto de Sociedades en el sentido de exigir el adelanto de las empresas del pago de los beneficios que van a tener en el futuro, sin saber si los van a tener o no, muy especialmente aquellas empresas que han comprado otras que están en dificultades, calculando la seguridad jurídica de las pérdidas de esas empresas, ahora tienen que pagar impuesto por las pérdidas de esas empresas; Es un absoluto y total disparate del señor Montoro”, ha expresado Aguirre, en declaraciones recogidas por Europa Press.



Por su parte, el presidente de CEIM ha indicado que en España la economía “ha mejorado” y sirve de “ejemplo” a otros países de Europa, algo que se ha conseguido por la acción de “empresarios y trabajadores”.



“Hemos criticado la última subida de impuestos, sobre todo a sociedades, porque no ayuda al crecimiento de las empresas; no nos gusta que se suban los impuestos”, ha añadido Lázaro.