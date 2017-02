Rivera ve “insostenible” que un gobernante como Mas alegue desconocer la ley ante un juez

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha avisado hoy de que es “insostenible” que el presidente catalán, Artur Mas, haya alegado ante el tribunal que le juzga por el 9N que el Tribunal Constitucional no le advirtió de las consecuencias penales de sus acciones, de manera que no desobedeció nada.



“Todos los ciudadanos tenemos la obligación de conocer las leyes”, ha advertido Rivera, en declaraciones a la Cadena SER, recogidas por Europa Press. “Y los que gobernamos, o gobiernan, con más razón, así que es un argumento insostenible para un dirigente político”, ha añadido.



Un día después del inicio del juicio, Rivera ha remarcado que lo peor es que los catalanes llevan cinco años bloqueado y divididos por el proceso independentista, que es “agotador y está agotado”.



Así, ha apostado por no “dar más fuego al victimismo” empezar a hablar de los temas que preocupan a los catalanes, que son los mismos que en el resto de España y, si hay elecciones autonómicas este año, presentar una iniciativa “sensata y razonable y no está discutiendo en los tribunales”.



Preguntado si el juicio por la organización de la consulta de 2014 revela un fracaso de la política, ha admitido que sí, pero "con un responsable político" que es quien intenta hacer algo sin tener la ley de su lado.



“Respeto mucho que alguien quiera que Cataluña se separe de España pero si no tienes el marco legal donde hacerlo y la Constitución y el Estatuto no lo consienten tendrás que buscar vías de negociación”, ha resumido, advirtiendo además: “Si nos saltamos los principios democráticos por ideología esto es la selva”.



Así, ha advertido de que “las únicas urnas que se pueden poner son las de un referéndum constitucional”, en el que todos los españoles se pronuncien sobre un ajuste de competencias o una reforma del Senado, pero no “referendos territoriales por provincias para romper un país”, cosa que no es aceptable ni en España ni otros países como Alemania o Estados Unidos.



“Ganar a los conservadores”

Por otro lado, Rivera ha defendido los cambios aprobados en el Congreso de su partido, en el que Ciudadanos ha pasado a definirse como liberal progresista y ha remarcado que lo que quieren es “ganar a los conservadores” como Justin Trudeau en Canadá o Emmanuel Macron en Francia.



También ha admitido que en su partido, como en muchos ámbitos de la sociedad, debe haber más mujeres. En su órgano de dirección sólo son mujeres 12 de 37 miembros. En todo caso, ha argumentado que en Ciudadanos no hay cuotas, de manera que las que están ahí “no es por ser mujeres sino porque son muy buenas”. Y ha subrayado que han creado una Secretaría para políticas de mujer y LGTB.



Por último, ha insistido en que por el momento Ciudadanos está “muy cómodo” en su “oposición constructiva” y no se plantea entrar en un Gobierno en el que no creen y que “tiene que hacer todavía mucha tarea de corrupción política”. A partir de 2019, ha recordado, sí cree que podrá haber gobiernos de coalición, pero de momento van a “coger experiencia en la oposición”.