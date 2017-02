Errejón exige el fin de las hostilidades en Podemos al ser “más gasolina” para los adversarios

La tensión en Podemos no deja de crecer según se acerca Vistalegre 2. Algo de lo que es consciente Íñigo Errejón que ha reclamado evitar declaraciones “gruesas” y “fuera de lugar” para evitar que se siga generando “fango”. “Cada vez que hay una mala palabra, un ataque o declaraciones fuera de lugar, yo las he descalificado, tanto cuando han sido contra mí, como cuando no”, ha recordado el líder de la corriente ‘Recuperar la ilusión’.



Por ello, el dirigente de Podemos ha instado a tener un debate “sano” entre compañeros después de asegurar que este tipo de enfrentamientos sólo consiguen dar “más gasolina” a los adversarios del partido. “Yo no voy a participar ni de la cizaña ni del fango”, ha apuntado Errejón que ha abogado por “remar juntos” una vez finalice Vistalegre 2.



Respecto al polémico artículo escrito por Luis Alegre acusando al círculo de Pablo Iglesias de “destruir” el partido, Errejón ha preferido llamar a la reflexión sobre lo que “no se ha hecho bien”. De esta manera, el secretario Político, como ha recogido Europa Press en una rueda de prensa conjunta con Clara Serra enmarcada en el periodo de campaña interna, ha exhortado a “levantar las banderas” del primer Podemos, el original, ése que hable a millones de españoles que “se sienten huérfanos”.



“Debemos recuperar el Podemos que toma la iniciativa, que sonríe, que es útil y que tiene una inequívoca vocación de mayorías y de gobierno”, ha reclamado en este inicio de semana que desembocará en el esperado evento que celebrará la formación morada.