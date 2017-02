Santamaría recuerda que la “vida no se paraliza” ante procesos como el de Mas

“La vida no se paraliza por los procesos que afecten a sus gobernantes”. De esta manera, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha querido valorar el juicio contra Artur Mas por la consulta del 9N de 2014. Bajo el discurso de que el Gobierno, “como siempre en todos los procesos”, vive con “máximo respeto y la máxima colaboración” de estos procesos, la popular ha trasladado la postura del Ejecutivo de Mariano Rajoy.



No obstante, Santamaría ha reclamado a “todos” que también mantengan ese “máximo respeto y la máxima colaboración” en este tipo de procedimientos. Asimismo, la vicepresidenta tampoco ha querido comentar las alegaciones que han realizado los acusados de que el Tribunal Constitucional no les avisó de las consecuencias de realizar la consulta independentista.



“Nunca el Gobierno en este proceso o en otros ni comenta, ni participa de las estrategias de los acusados”, ha aseverado la popular. En este sentido, como ha recogido Europa Press, Santamaría ha buscado dejar claro que ella ni es el abogado de la defensa, ni la acusación para comentar cuál es la estrategia de Mas y los otros acusados en ese juicio. “Eso le corresponde a los tribunales. Este gobierno tiene el máximo respeto por todos los acusados”, ha incidido.



Por todo ello, Santamaría ha recordado que hay “muchos asuntos” por los que los ciudadanos en Cataluña están “preocupados”. Es por eso que ha matizado que el Gobierno seguirá avanzando para “encontrar soluciones”. “El Gobierno lo es de todos los españoles y también de los ciudadanos en Cataluña”, ha sentenciado.