Ciudadanos entrenará en oratoria y negociación a sus dirigentes

Ciudadanos ha salido de su Asamblea Nacional con un objetivo: gobernar tras las elecciones autonómicas y municipales de 2019. Y para ello, la formación que dirige Albert Rivera quiere poner todos los recursos posibles para facilitar esa meta. El primer paso que ha diseñado la organización naranja será dar vida a una escuela de formación para enseñar a sus dirigentes diversas técnicas de comunicación y oratoria, así como de gestión y negociación.



La IV Asamblea de Ciudadanos sirvió para dar luz verde a que la formación pueda entrar a gobernar a partir del nuevo ciclo electoral en el caso de que los resultados no pongan al partido como vencedores de los comicios. Mientras llega ese nuevo aluvión de urnas, los de Rivera quieren prepararse. “Tenemos que ser capaces de gestionar el país, pero mejor de lo que se ha hecho hasta ahora”, ha advertido Inés Arrimadas, portavoz y secretaria de Formación.



Por ello, esta escuela responde al programa formativo que se ha diseñado que consta de tres aspectos fundamentales: las formas, que incidirá en la comunicación y la oratoria; el fondo, que enseñará contenidos técnicos en función de la necesidades de la persona; y las capacidades transversales, centradas en cuestiones como la gestión de equipos o la negociación. Un paso dado de cara a 2019 que deja a Ciudadanos “muy ilusionados”, tal y como ha celebrado Arrimadas en declaraciones recogidas por EFE.



Respecto al devenir del partido, la dirigente catalana ha querido insistir en que la formación no ha vivido un cambio de cara con el ‘abandono’ de la socialdemocracia. Y es que para Arrimadas el partido sigue siendo “sensato en lo económico, progresista en lo social”. De hecho, según la portavoz, lo único que se ha debatido es si se seguían utilizando una “etiqueta del pasado” como la socialdemócrata que “evidentemente” no es la de la organización.