Garzón pide a Guindos que dé explicaciones sobre un contrato que dio Gallardón a Lehman Brothers

El Ayuntamiento de Madrid ha apuntado a Lehman Brothers. El Consistorio que dirige Manuela Carmena ha encontrado “irregularidades” en el contrato de empréstito que el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón adjudicó a la empresa de servicios financieros para la emisión de 200 millones de euros de deuda municipal en 2007. El foco se intensifica a la hora de ver que el presidente en España de la entidad era Luis de Guindos y que su hermano Antonio de Guindos era miembro del Ejecutivo local, como ‘número dos’ de Medio Ambiente que coordinaba Ana Botella.



Por ello, el líder de Izquierda Unida y portavoz adjunto de Unidos Podemos en el Congreso, Alberto Garzón, ha registrado este lunes una solicitud de comparecencia de Guindos. “Al menos vemos un conflicto de intereses y una práctica muy sospechosa. El Ayuntamiento de Madrid seguirá investigando el caso, pero visto que Guindos ahora es ministro de Economía, creemos que es una práctica que debe aclarar”, ha manifestado el diputado.



Y es que para Garzón la sospecha de un posible “apalabramiento” en la adjudicación sobrevuela sobre todo el contrato público. Más al ver que Antonio de Guindos formaba parte del Gobierno de Gallardón. De esta manera, el dirigente de IU confía en que su solicitud salga adelante con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, pese a no haberlo negociado antes con ellos y a ser consciente de que “el PP llega a acuerdos” legislativos con ambas formaciones a cambio de “condiciones que no se conocen”.



Asimismo, otro de los motivos que han llevado a Unidos Podemos a reclamar la comparecencia del ministro de Economía es que la adjudicación a Lehman Brothers cuando era presidente de la compañía en España no tenía ventajas económicas para el Ayuntamiento de Madrid. Tal y como ha señalado el Consistorio de Carmena, la oferta de la entidad no era la más ventajosa económicamente para las arcas municipales y el banco estadounidense tampoco había realizado anteriormente un servicio de similares características para el Gobierno madrileño.