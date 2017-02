Más de 200 catedráticos firman un manifiesto contra la persecución de la sátira

Más de 200 catedráticos y profesores universitarios de Derecho Penal han firmado un manifiesto en el que critican las causas por enaltecimiento o humillación a las víctimas por chistes o comentarios satíricos en las redes sociales con la muerte de Carrero Blanco.



Los firmantes, según Europa Press, aluden a la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de una condena de dos años y medio de prisión para una joven que colgó en Twitter chistes sobre el atentado terrorista que acabó con la vida del almirante franquista.



Según el manifiesto, el vigente régimen constitucional impide que se criminalicen este tipo de sátiras, “que bajo ninguna perspectiva razonable contienen una amenaza terrorista para la sociedad y que no constituyen provocaciones a la violencia ni al terrorismo”.



Asimismo destacan que este tipo de comentarios no pretenden el descrédito ni el menosprecio de las víctimas del terrorismo por el hecho de serlo y no contienen apologías de la subversión violenta de un régimen democrático.



Los catedráticos y profesores universitarios insisten en que esta clase de expresiones “son conductas socialmente aceptadas que no sólo no constituyen delito atendiendo al texto del Código Penal vigente, sino que bajo el régimen derechos y libertades de la Constitución Española de 1978 no pueden constituirlo”, según la mencionada agencia.