Mas asume la responsabilidad política del 9N: “La iniciativa fue mía”

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asumido la responsabilidad política de la consulta independentista del 9N de 2014. “La iniciativa fue mía y de mi Gobierno”, ha asegurado en su cita en el banquillo. Y es que, según Mas, “no fue un capricho personal” sino el cumplimiento de un “mandato explícito del Parlament”.



El que fuera jefe del Ejecutivo catalán, que se limitará a contestar a todas las preguntas de la defensa pero a ninguna de la fiscalía ni de la acusación popular, ha explicado que su iniciativa tenía “raíces profundas, claras y estrictamente democráticas”. “Yo decidí en noviembre de 2012 avanzar unas elecciones que no tocaban porque quería saber si el clamor en las calles que pedían que fuéramos nuevo Estado de Europa tenía una traducción en las urnas”, ha explicado Mas, según El País.



Una consulta que “no fue un capricho individual, una ocurrencia ni una salida de tono, sino la consecuencia de unas elecciones democráticas”, ha sostenido el expresidente, que ha destacado que cambiaron el “formato, mantieniendo la pregunta y la fecha” tras la la primera suspensión del Tribunal Constitucional, pero ha dejado claro que “la consulta no fue organizada por la Administración, sino por gente de fuera”.



“No se trataba de hacer una consulta o proceso participativo con vinculaciones legales inmediatas, sino de conocer la opinión de la gente después de inmensas movilizaciones ciudadanas”, ha afirmado el veterano político, según el mencionado diario.



Asimismo, ha señalado que esta consulta no se podría haber llevado a cabo sin la participación de 42.000 voluntarios “que ayudaron a cubrir con garantías todas las mesas”.