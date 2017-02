Iglesias siente lástima de que se hable de Alegre por insultar a compañeros

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, admitió en RNE que está “pasando vergüenza” y que siente “lástima” de que se hable de Luis Alegre, “uno de los filósofos más importantes de este país por haber insultado a compañeros y no voy a hacer ningún comentario más al respecto”.



El líder de Podemos respondía así cuando le preguntaban por el artículo del ex secretario general en Madrid y miembro del equipo fundador de Podemos, Luis Alegre, publicado ayer en eldiario.es en el que acusaba al al actual equipo de Pablo Iglesias de ser un “grupo de conspiradores” que ha entrado en el partido con la intención de “excluir” a “todos los que no formaran parte de su pandilla”. Y no quiso añadir nada más cuando le recordaron que en el artículo Alegre anuncia que votará a Iglesias en la asamblea de Vistalegre II pero no al resto de su lista.



También ha opinado Pablo Iglesias sobre el hecho de que Íñigo Errejón haya comenzado hacer su campaña delante un cartel en el que se les ve a los dos juntos y reconoció ampliamente que no le ha gustado “me sentí extraño, de estar en un sitio de carne y hueso y en otro de cartón”. “Hay determinadas medidas de marketing que no me gustan”, añadió, recordando que “la gente tiene que elegir entre dos equipos, entre dos bloques de ideas y entre dos liderazgos y está bien que la gente sepa lo que está decidiendo”.



También confirmó que dimitirá si Errejón obtiene más apoyos: “Hay que desdramatizar. No puedo ser líder de un partido si mis ideas y mi equipo son minoritarios”, ya que “no te puedes aferrar al sillón”, recalcando que “si eso ocurre con Íñigo Errejón será de facto el poder de partido”. Y aclara que estatutariamente habría que convocar una elección a secretaría general, “pero a mi juicio será un trámite”.



Sobre Carolina Bescansa, aseguró Iglesias que le “hubiera gusta que estuviera en nuestra lista”, recalcando que ha hecho “planteamientos muy sensatos” que contará con ella y que va a seguir siendo diputada.



Y después dijo que ya es hora de “dejar de hablar de nosotros mismos y que hablemos de los problemas de la gente”, subrayando que “la política no puede estar ni en los grupos de Telegram ni en los pasillos de Congreso”. Y reconoció que han cometido el error de airear cosas que “se deben hablar en casa: una cosa es la transparencia y otra cosa es la ingenuidad” por lo que reclama “basta ya de tonterías” y ponerse a trabajar en lo que importa.