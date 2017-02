A Iglesias le avergüenza que Mas esté en los tribunales por "poner urnas"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó en RNE que no está de acuerdo con que “a un presidente se le siente delante de un tribunal por poner urnas” precisando que “los problema políticos no se resuelven atrincherándose en los tribunales”. “El encaje de un Cataluña es España es un problema político”, recalca el líder de la formación morada, quien recuerda que la posición de Podemos es clara: “Queremos que Cataluña se quede en España y eso lo tendrán que expresar catalanes y catalanes”.



Da de alguna manera Iglesias la razón a Puigdemont cuando dice que muchos catalanes se siente juzgados, ya que en opinión del líder de y hoy hay muchos catalanes “muy enfadados y eso no es una buena noticia para España”. Pablo Iglesias dice que tiene por Artur Mas “cualquier cosa menos simpatía pero una cosa es eso, y cree que se le debería sentar en el banquillo si se demuestran la corrupción o las comisiones del 3%, pero aclara que hacerlo por poner urnas “eso me avergüenza”.



Y explica que sobre la cuestión catalana, hay un amplio consenso en Podemos, “creo que estamos básicamente de acuerdo”.