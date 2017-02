Los votantes del PSOE no quieren a Susana Díaz

Los votantes del PSOE lo tienen claro: no quieren que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz sea la próxima secretaria general del partido. Por lo menos así se recoge en la encuesta de GAD3 para ABC de este lunes. Según este sondeo, Patxi López sería la opción preferida por el electorado socialista.



A la pregunta “¿Quién preferiría usted que fuera el próximo líder del PSOE?”, un 30% de los votantes socialistas responden que el exlendakari, situándose de esta manera por delante del exsecretario general Pedro Sánchez, que se coloca en la segunda posición con un 27%.



Respecto a Susana Díaz, la socialista andaluza, que aún no ha desvelado si se presentrará o no a las primarias del partido, se tendría que contentar con el tercer escalón. El 13% de los encuestados quieren que sea ella quien lidere el PSOE tras el Congreso.



Esta encuesta anima, aún más si cabe, la lucha por el poder que se desató a medidos del pasado mes de enero después de que el Comité Federal del partido convocara el cónclave y el paso dado por López, que fue el primero en anunciar su candidatura a la Secretaría General del PSOE.