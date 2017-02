El PNV cree que el juicio del 9N “no da la imagen de un Estado democrático moderno”

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree que “no da la imagen de un Estado democrático moderno y europeo llevar al banquillo” de los acusados a quienes convocaron una consulta no vinculante como la del 9 de noviembre de 2014.



El dirigente jeltzale se ha referido, de esta forma, al juicio por la consulta sobre la independencia de Cataluña del 9 de noviembre de 2014 por el que serán enjuiciados desde este lunes el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau.



En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Esteban considera que desde La Moncloa “no se va a hacer la lectura adecuada” de la cuestión catalana porque “no hace falta la fotografía de hoy para hacerla”.



“Cuando se habla de diálogo y de buscar soluciones, va mucho más allá de que la vicepresidenta ponga un despacho en Barcelona. Se trata de ofrecer y hablar de cosas concretas”, ha indicado.



A su juicio, “el problema es que la dinámica de unos y de otros está ya muy lanzada y, para buscar puntos de encuentro, es difícil”, pero le parece que “no da la imagen de un Estado democrático moderno y europeo llevar al banquillo de la acusación a unas personas que lo único que han hecho, como responsables políticos, poner una consulta no vinculante a la ciudadanía, sabiendo que había una mayoría en el Parlament que así lo demandaba y una mayoría en la calle que también quería ser consultada, más allá de las opciones que luego tomaría a la hora de ir a las urnas”.



Para el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso convocar esta consulta no vinculante “esto no debería ser sancionable en un Estado democrático”.