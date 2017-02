La herida de la tragedia de El Tarajal sigue abierta tres años después

El 7 de febrero de 2014 al menos 15 inmigrantes perdieron la vida en la playa de El Tarajal en Ceuta, cuando trataban de llegar a nado a las costas españolas en medio de un gran despliegue de la Guardia Civil, y hoy -tres años después de la tragedia- un amplio movimiento ciudadano quiere que la opinión pública no olvide. Se reclama justicia para estos quince subsaharianos -que fallecieron ahogados a muy poca distancia de la orilla- por lo que se ha convocado una intensa agenda de movilizaciones, con el impulso que estas ONG, que luchan por los derechos de los migrantes, han recibido por el hecho de que la Justicia haya vuelto a reabrir el caso.



Hoy, por ejemplo, tendrá lugar en Ceuta la IV Marcha por la Dignidad con la que se recordará a los inmigrantes fallecidos el 6 febrero de 2014 en la playa de Tarajal, un homenaje organizado por Pedagogía Ciudadana con el que se pretende denunciar -como se ha hecho estas fechas y coincidiendo con el triste aniversario de la tragedia- "la vulneración de Derechos Humanos que acabó no sólo con devoluciones en caliente y heridos, si no con la muerte de al menos 15 personas".



Este colectivo recuerda en las redes sociales que el espíritu de la marcha, en su cuarta edición, es "recordar a las víctimas de aquel fatídico día, pero también al resto de víctimas de las políticas migratorias actuales que sólo producen miseria, desesperación y muerte. Además, otro de sus objetivos, según los organizadores es "exigir un giro radical de las actuales políticas migratorias para que se ajusten y respeten de forma escrupulosa lo establecido en la Declaración de Derechos Humanos y Tratados Internacional en materia de Inmigración Asilo y Refugio", además de "fomentar y fortalecer las relaciones interpersonales e intergrupales para coordinar futuras acciones relacionadas con la frontera sur".



Homenaje en el Congreso



El homenaje a las víctimas del Tarajal se trasladará el lunes a otro escenario: el Congreso de los Diputados, donde a las 16 horas se celebrará el "Acto Dignidad y Justicia en las Fronteras"en el que se proyectarán dos documentales: "Tarajal: Desmontando la impunidad en la frontera sur" (producido por la asociación Observatori DESC y concebido para impulsar la investigación judicial) y "Transformar el dolor en justicia", del colectivo Caminando Fronteras, en el que reúne a las familias de varios de los migrantes fallecidos. Tras lo cual habrá un coloquio



Un poco después, y convocada por Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) –entre otras otras ONG- tendrá lugar una concentración frente al Ministerio de Asuntos Exteriores para exigir justicia para las 15 fallecidos y mostrar solidaridad con las familias de las víctimas.



Pero estas no serán las únicas movilizaciones, ya que SOS Racismo también informa de la convocatoria de otros actos de homenaje en Pamplona, Bilbao, San Sebastián y Barcelona, así como una manifestación en el día 11 de febrero en Madrid que partirá de Tirso de Molina, Cibeles y Sol



El papel que han tenido las ONG que defienden los derechos de los migrantes se entiende mejor si se recuerda que tres de estas organizaciones sin ánimo de lucro -la Asociación Coordinadora de Barrios, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación Observatori de Drets Humans (DESC)- fueron las que presentaron el recurso que dio lugar a que la Audiencia Provincial de Cádiz ordenara reabrir la investigación por la muerte de estos inmigrantes subsaharianos.



La Audiencia estimó el recurso de estas tres ONG -que recurrieron el sobreseimiento provisional de la causa decretado en octubre de 2015- y ha ordenado continuar la investigación al entender que la actuación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 hasta octubre de 2015 no alcanzaron "los grados de suficiencia y eficacia que serían exigibles".