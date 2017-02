Mayoral pide a Errejón que lidere Podemos si gana en Vistalegre 2

Un mensaje se está repitiendo en un sector de Podemos en los últimos días: si Íñigo Errejón sale triunfador de Vistalegre 2, él debe ser el nuevo líder de la formación. Una premisa que no están lanzando desde el sector más cercano al secretario Político sino desde el bando que se identifica con las ideas de Pablo Iglesias. Algo que ha vuelto a reclamar este viernes uno de los pesos pesados del partido: Rafael Mayoral.



Mayoral ha considerado que si la lista presentada por Errejón es la más votada y sus ideas políticas se imponen a las de Iglesias, el ‘número dos’ tendría que dar un paso al frente. “Por coherencia, asumir la responsabilidad”, ha resumido el diputado de Podemos elevando la presión sobre el secretario Político que ha reiterado que el único líder en el partido es Iglesias.



No obstante, este discurso de Mayoral no es nuevo dentro de la organización. En el día de ayer, el propio secretario general de Podemos recalcó que “si la lista que encabeza Errejón es la que ganara, pues el liderazgo del partido sería evidentemente suyo”. De hecho, Iglesias manifestó que su postura sería de esperar que “contara conmigo en una posición lógicamente más discreta y distinta, pero para seguir ayudando a mi formación”.



Mientras tanto, otro de los puntos argumentales que están remarcando desde la candidatura ‘pablista’ es qué sucederá si resultan ganadores. Mayoral e Iglesias han apostado por “incorporar a las personas de otros equipos”, tal y como afirmó este jueves el secretario general de Podemos y que este viernes ha recordado el diputado nacional aseverando que la propuesta pasa por “integrar a todo el mundo”.



Pero ambos pesos pesados no han sido los únicos que han apuntado a la responsabilidad de Errejón a dar un paso al frente si vence tras Vistalegre 2. Recientemente, Pablo Echenique, en una entrevista a eldiario.es, también declaró que “si la lista de Íñigo acaba siendo mayoritaria nadie va a entender que no lidere Podemos en la siguiente fase”.



Por su parte, el propio Errejón ha querido salir al paso reclamando que el evento del próximo fin de semana no se convierta en un "duelo a vida a muerte". Incluso, el secretario Político ha confesado que él nunca será un "obstáculo” para que salgan "más fuertes" de Vistalegre 2, así como que, antes de que Iglesias dimitiera por no haber ganado en las votaciones de documentos, él pondría su cargo a su disposición.