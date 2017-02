Errejón pide a Iglesias que no convierta Vistalegre 2 en “un duelo a vida o muerte”

El secretario político de Podemos y líder del equipo 'Recuperar la Ilusión', Íñigo Errejón, ha defendido hoy que la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre del 11 y 12 de febrero no se puede convertir en un “duelo a vida o muerte” entre él y el secretario general, Pablo Iglesias, sino que debe servir para “construir unidad” desde la pluralidad.



En declaraciones a los medios en el Congreso, recogidas por Europa Press, Errejón ha reafirmado que Pablo Iglesias debe seguir siendo secretario general y que, por lo tanto, el congreso de Vistalegre II no es una disputa por el liderazgo, al contrario de lo que dijo ayer Iglesias. De hecho, ha defendido que juntos “son más fuertes” y que hacen “un buen tándem”.



“La gente no nos quiere teniendo que elegir entre blanco o negro, nos quiere integrando las mejores ideas y a los mejores compañeros”, ha asegurado, tras explicar que, por ello, él ha decidido presentar sus propias propuestas políticas y organizativas y una lista a la dirección, pero no postularse a la Secretaría General.



“Hay que hacer un reconocimiento y una autocrítica de responsabilidad, de que no hemos sido capaces de llegar a la unidad ahora y que por tanto toca pedirle a la gente que sea con su voto quien construya la unidad, que sigamos juntos en tándem y que se garantice que seguimos multiplicando juntos y no dividiendo por separado”, ha ahondado.



A su juicio, Podemos ya no puede seguir operando con la lógica del “todo o nada” que se aplicó en la Asamblea fundacional de Vistalegre de 2014. “Hoy somos otra cosa. Podemos tiene que madurar, y acostumbrarse a gestionar la pluralidad, a admitir que hay diferentes posibilidades y a trabajar juntos sin librarlo todo como un duelo a vida o muerte. Eso se tiene que acabar”, ha defendido.



“Una dirección plural y con los mejores”



“Le toca a la gente con su voto construir la unidad. Yo quiero que Pablo sea secretario general y al mismo tiempo creo que hay que apostar por las mejores ideas y por una dirección plural y con los mejores”, ha reafirmado. “Lo que está en discusión es el rumbo", ha insistido.



Además, ha defendido que “por encima de todo está el proyecto” y que, por ello, él nunca será “ningún obstáculo” para que salgan ·más fuertes” de Vistalegre II. Y ha reiterado que, antes de que Iglesias dimitiera por no haber ganado en las votaciones de documentos, él pondría su cargo a su disposición.



“Creo que Pablo va a salir elegido secretario general y yo voy a estar a su lado para que cumpla su tarea y no voy a ser ningún obstáculo”, ha garantizado. “Creo que todos vamos a poner lo mejor de nuestra parte para que el mismo día que cerremos el debate interno nos pongamos a trabajar para hacer frente a los recortes”, ha zanjado.