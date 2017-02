Dardo de López a Sánchez: “No hay nadie que sea el referente de la militancia de manera exclusiva”

El candidato a las primarias del PSOE Patxi López ha lanzado un mensaje al exsecretario general Pedro Sánchez, que es su único rival, por el momento, en la carrera por el liderazgo del partido. “No hay nadie que sea el referente de la militancia de manera exclusiva y excluyente”, ha advertido el exlehendakari en lo que supone toda una crítica a su compañero de filas tras erigirse como el candidato de las bases.



Patxi López ha afirmado en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid rodeado de ex 'sanchistas' como Idoia Mendia, Sara Hernández, Óscar López o Rafael Simancas que él “nunca” va a “enfrentar a unos militantes con otros” porque él no da “un paso en política si piensa que su actitud divide al Partido Socialista”. “Nadie puede buscar un choque de legitimidades” entre el poder de la militancia y de las decisiones del Comité Federal, ha insistido el exlehendakari, que ha alertado de que eso sería “desastroso”.



El socialista vasco ha reconocido el “drama interno desgarrador” que vive el partido en los últimos meses y ha llamado a no plantear las primarias como un duelo “de suma cero”. En caso de hacerse “el que gana las primarias gana todo y el que pierde, pierde todo”, lo que, según López, no es lo que necesita el PSOE en estos momentos.



Para el exlehendakari es importante votar en el PSOE “pero para unirlo, no para dividirlo más” y que el debate hasta el Congreso sea “limpio”, sin reproches.



Por su parte, López apostó porque la militancia “debe ser consultada en momentos de especial importancia, incertidumbre y división”, porque una dirección no debe “hacer dejación de su responsabilidad” y “no hacer plebiscitos todos los días”.



Asimismo, ha cerrado la puerta a un PSOE plebiscitario en el que se consulte todo a las bases. “Lo que no puede hacer una dirección es hacer dejación de su responsabilidad, tiene que dirigir el PSOE y no puede estar haciendo plebiscitos todos los días”, ha asegurado el exlehendakari, que ha defendido que el nuevo líder del partido no puede tener otras responsabilidades.



“Las circunstancias del PSOE necesitan un secretario o secretaria a tiempo completo”, ha dicho López en clara referencia a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que aún no ha desvelado si se presentará o no a las primarias, pero todo parece indicar que sí.