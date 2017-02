Patxi López apuesta por el mismo salario mínimo en toda la Unión Europea

El candidato a la Secretaría General del PSOE Patxi López quiere un Estatuto de los Trabajadores y un salario mínimo “igual para todos los países de Europa”. Así lo ha afirmado el exlehendakari en un desayuno informativo en Madrid en el que ha detallado algunos de los puntos económicos de su proyecto para el Partido Socialista. Y lo ha hecho arropado por destacados dirigentes como las líderes del partido en el País Vasco y Madrid, Idoia Mendia y Sara Hernández, respectivamente, y los veteranos Ángel Gabilondo, Manuel Robles y Carlos Solchaga.



“Una parte de la izquierda europea se ha limitado, durante demasiado tiempo, a limar las aristas más crueles de las políticas de la derecha neoliberal”, ha asegurado López, que ha renegado de esto, ya que “entre el asalto a los cielos y la resignación, hay una vía para una izquierda valiente, exigente y transformadora capaz de cambiar las cosas”.



Por ejemplo, el exlehendakari ha defendido la necesidad de un Estatuto de los Trabajadores y un salario mínimo “igual para todos”, con “unas condiciones laborales que no puedan rebajarse a la medida de los intereses empresariales”. También ha apostado por “unos impuestos armonizados para toda Europa” que no sean “ni más ni menos altos de lo preciso para sostener los derechos de ciudadanía, pero sin paraísos, ni agujeros, ni amnistías, ni trampas por los que se escapen quienes buscan eludir la contribución que les corresponde al bien común”. Y sobre todo por “recuperar el gobierno de la política sobre la economía y por aplicar reglas justas a las relaciones económicas”.



Patxi López ha reconocido su defensa del libre mercado, la “libre concurrencia y la igualdad de oportunidades para los diferentes agentes económicos”. De ahí que haya abogado por su regulación por los poderes públicos, ya que “sin regulación no existe la libertad de mercado”. “No existe la igualdad de oportunidades de las empresas. Desregular el mercado es entregar el mercado entero a unos pocos poderes opacos”, ha remarcado el socialista, que ha explicado que “para la derecha neoliberal, Europa debe ajustar su democracia a las reglas de la economía” mientras que “para el socialismo exigente que yo defiendo, Europa debe ajustar su economía a las reglas de la democracia”.



Asimismo, ha dicho en este acto organizado en el Hotel Ritz por Nueva Economía Fórum que “es necesario” derogar la reforma laboral del PP, ya que deja a los trabajadores “desprotegidos”. También ha cerrado la puerta a cualquier posibilidad de facilitar la aprobación de los Presupuestos.



El PSOE “no puede, de ninguna manera, avalar unos Presupuestos que sigan recortando el Estado del Bienestar con sus servicios y prestaciones”. Según el candidato a las primarias, el partido “no puede permitir unos Presupuestos que no sirvan para empezar a recuperar los derechos perdidos y a combatir, de manera decidida, contra la pobreza y la desigualdad”.



Junto a esto Patxi López ha sostenido que España debe equiparar sus ingresos públicos al resto de países de su entorno. “Para poder mantener una sociedad igualitaria, para poder garantizar el crecimiento interno”, ha explicado, los ingresos del conjunto de las administraciones debe rondar el 50% del PIB. Una idea que no “es una revolución bolchevique”. En países como Alemania este dato es del 44,7%; en la UE de los 28 del 44,9%; en Francia del 53,5%. En España, por su parte los ingresos son del 38,6%, más de 6 puntos por debajo del conjunto de la Unión.



En cuanto a bajar impuestos, el exlehendakari ha desmentido que sea de izquierdas y ha negado que proponga subirlos a los trabajadores y a las clases medias, pero sí ha defendido que hay que perseguir a quienes defraudan, “hacen trampas”.



“No soy un izquierdista peligroso, pero si soy de izquierdas y quiero un socialismo del siglo XXI que no se resigne ante la derecha”, ha manifestado López tras poner sobre la mesa los principales ejes económicos que plantea para el PSOE del futuro.