Iglesias evita el primer ‘choque’ con Errejón: adelanta su acto de presentación para no coincidir

La campaña hacia Vistalegre 2 se lanza este sábado por la mañana. Y para evitar el primer choque entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, el secretario general de Podemos ha decidido adelantar una hora y media el acto de presentación de los miembros de su candidatura para no solaparse con el mismo evento que celebrará su ‘número dos’ con su respectivo equipo.



La idea inicial de Iglesias pasaba por celebrar el encuentro a las 12:00 horas, algo que ha preferido dejar para las 10:30 en la Fundación Diario Madrid. De esta manera, el líder de Podemos será el primero que lanzará a su equipo y sus propuestas para la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre que se celebrará el fin de semana del 11 y 12 de este mes.



Los dos principales dirigentes de Podemos no han querido perder tiempo. Después de no alcanzar un acuerdo para fusionar sus proyectos y tras decidir lanzarse a la confrontación de ideas, ambos políticos han convocado sus actos de apertura de campaña el mismo sábado por la mañana, coincidiendo con el inicio de las votaciones.



Según ha podido conocer Europa Press, el equipo de Errejón anunció el pasado fin de semana, antes de que finalizaran las negociaciones para llegar a un acuerdo, que este sábado 4 celebraría un encuentro en el Cine Palafox de Madrid a las 12:00 horas. Cita que entonces presentó como “un acto abierto al público que en el que el secretario político de Podemos rendirá cuentas del trabajo realizado durante estos años en Podemos y en el Congreso”.



De esta manera, el sábado se inicia la carrera hacia Vistalegre 2 donde ambas corrientes ya han comenzado a recoger fondos para sufragar sus campañas, ante la prohibición del partido de utilizar recursos comunes para uso particular de los equipos.