Los sanitarios elevan la presión para que Cifuentes readmita a la enfermera cesada por pedir vacunas

La comunidad sanitaria no se olvida de Goretti Pacheco, la enfermera despedida por preguntar por Twitter al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, por la falta de vacunas en su centro. La presión de diversas asociaciones y plataformas sigue elevándose varias semanas después de la decisión fulminante que tomó la sanidad madrileña.



Si este miércoles el sindicato AMYTS criticaba que el Gobierno de Cristina Cifuentes “echa por tierra” su argumento de “matar al mensajero” al reconocer el desabastecimiento de ciertas vacunas que está viviendo la sanidad pública, la Plataforma de Centros de Salud de Madrid ha vuelto a exigir la readmisión de Pacheco como responsable de Enfermería del Centro de Salud de San Blas (Parla).



Y es que el mundo sanitario no tardó en salir en tromba a defender a la profesional. Algo que se plasmó en una recogida de firmas y en múltiples comunicados de distintas asociaciones médicas. Por ello, la Plataforma de Centros de Salud de Madrid ha decidido dar un nuevo paso enviando directamente varias cartas a los cargos políticos que tienen un puesto de responsabilidad en este tipo de decisiones, así como a todos los directores, profesionales sanitarios y personal no sanitario de todos los centros de salud de la Comunidad de Madrid para pedirles “su apoyo”.



Uno de los destinatarios de estas misivas no ha sido otro que el propio Sánchez Martos al que el colectivo le ha recordado que es “absolutamente improcedente cesar” a una profesional “por ser precisamente responsable en su cometido”. “Era competencia de la compañera el recabar la información necesaria por todos los medios a su alcance, dada, precisamente la especial sensibilidad de la población diana de esa vacuna y su estrecho margen de administración”, ha espetado la plataforma al consejero de Cifuentes, el cual ya mostró su sorpresa por la polémica levantada.



De esta manera, la Plataforma de Centros de Salud de Madrid ha reclamado a Sánchez Martos que se dé una “oportunidad a sí mismo” rectificando y dejando “sin efecto el cese de Goretti Pacheco”. Una petición que también han dirigido a Marta Sánchez-Celaya, directora general de Atención Primaria, al entender la injusticia que es destituir a una profesional que lo único que realizó fue usar “una red social para preguntar por un envío de vacunas” tras “no obtener respuesta por los canales habituales”.



Mientras tanto, la asociación anima a toda la comunidad sanitaria y a los usuarios de la sanidad madrileña que arrope a Pacheco. “Es importante que la responsable de Enfermería del CS. San Blas de Parla se sienta arropada no solo por sus compañeros, sino también por los usuarios de la sanidad pública madrileña. Por ellos dio la cara y por ellos el SERMAS y la Consejería de Sanidad se la partió”, ha sentenciado la Plataforma de Centros de Salud de Madrid.