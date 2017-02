Equo defiende la economía verde para salvar los empleos que destruya la “industria 4.0”

La diputada Equo, Rosa Martínez, como miembro de Unidos Podemos, ha defendido en el Congreso de los Diputados un cambio de modelo productivo “menos desigual y más sostenible” y que pueda crear los empleos que en el futuro destruya “la automatización de los procesos productivos, la llamada Industria 4.0.



Desde Equo advierten que “hay dos retos que tiene que afrontar nuestro tejido productivo en el corto plazo que tendrán un gran impacto en el empleo y en la competitividad, y en los que bien gestionada la formación jugar un papel fundamental: La automatización de los procesos productivos (la llamada Industria 4.0 ) y la transición verde a la economía, dos retos que se pueden conjugarse en beneficio de los trabajadores.



Recalca el partido ecologista sobre la industria 4.o que “en este momento no sabemos qué impacto va a tener en nuestra economía, ni sabemos qué perfiles se van a necesitar, ni sabemos cuánta gente tendrá que reciclarse porque sus empleos desaparecerán. Pero el problema principal es que no sabemos donde van a poder recolocarse quienes pierdan su empleo porque nuestro sistema productivo no absorbe más mano de obra”.



Pero hace notar que este reto, también puede suponer una oportunidad: Una transición verde de la economía.



La parlamentaria de Equo ha recordado que “los acuerdos de París y los objetivos de la UE de descarbonización de la economía nos marcan la dirección por la que debemos orientar el cambio de modelo” un camino marcado por “las energías renovables, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la economía circular, los llamados empleos verdes”, con el que consideran se se “podrían crear hasta dos millones de puestos de trabajo con una fiscalidad y unas decisiones políticas adecuadas”.



Equo lamenta que, “por desgracia el PP nos ha llevado en dirección contraria al sentido común y a la construcción de un modelo productivo que responda a los retos del siglo XXI”.