Pepe Viyuela pide a Errejón e Iglesias que frenen su batalla y que trabajen juntos

La inclusión del actor Pepe Viyuela en la lista de Íñigo Errejón para la nueva dirección de Podemos que saldrá de Vistalegre II ha sido una de las sorpresas del jueves. Sin embargo, el que fuera uno de los protagonistas de ‘Aída’ ha matizado que su “idea no es implicarme” en el Consejo Estatal de Podemos, de ahí su posición postrera en la iniciativa del ‘número dos’ de la organización.



Viyuela ha querido dejar claro cuál es su apuesta para el futuro de Podemos: continuar con el tándem Iglesias-Errejón porque “es lo que ha funcionado hasta ahora”. De hecho, el actor no duda: “El mejor secretario general posible es Pablo Iglesias”. Asimismo, ha declarado que si el líder la formación le hubiese llamado para formar parte de su lista “probablemente” habría aceptado.



Y es que el artista ha insistido que él está a favor del “encuentro” entre ambos dirigentes donde “nadie” cuestiona el liderazgo de Iglesias”. A pesar de ello, Viyuela, en declaraciones a Antena 3, sí ha tenido una serie de críticas a la batalla interna que se está viviendo en el partido: “Le dije (a Errejón): ‘Hay algo que no me está gustando en Podemos y es la imagen de división”.



Asimismo, ha pedido a los dos dirigentes de Podemos que pongan punto y final a su discusión. A su juicio, ni Errejón ni Iglesias deben “escenificar de una manera tan externa las diferencias”. Por ello, Viyuela ha recomendado a ambos que esta serie de asuntos se deben dirimir en “habitaciones cerradas”.



En cuanto a cómo se forjó esa presencia de Viyuela cerrando la lista de Errejón, el actor ha confesado que hace “tres o cuatro días”, el dirigente le llamó para saber si le apetecería formar parte de la candidatura. Algo que aceptó, pero con una condición: “Siempre que sea de forma testimonial”, porque su intención y sus “ganas” son seguir trabajando en su profesión.