La renta mínima echa a andar en el Congreso con el rechazo de PP y Ciudadanos

El Congreso ha admitido a trámite la proposición de ley para establecer una renta mínima de 426 euros para personas sin recursos, tal y como planteabla la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por UGT y CCOO, que estaba avalada por 700.000 firmas. Y lo ha hecho con el apoyo de todos los grupos salvo PP y Ciudadnaos, que han votado en contra.



A pesar del rechazo del partido de Mariano Rajoy y de la formación de Albert Rivera, la Cámara ha dado luz verde a esta iniciativa ante la atenta mirada de los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, que han estado presentes en el pleno de este jueves.



La propuesta establece una prestación no contributiva de ingresos mínimos de 426 euros para más de 2,4 millones de personas sin recursos, de los que el 62% son mujeres. El coste de esta medida, según cálculos de los sindicatos, sería de 12.000 millones euros (1,05% del PIB). “Una cifra importante, pero perfectamente asumible en el marco de nuestra economía, no sólo porque la ratio inversión/beneficio social está sobradamente justificada, sino por el amplio margen fiscal que presenta nuestro país”, sostiene Comisiones Obreras.



Los requisitos básicos de la prestación son tener entre 18 y 65 años de edad, encontrarse en situación de no ocupado, no percibir prestaciones de desempleo, carecer de ingresos individuales y de los miembros de la unidad familiar establecidos en el 75% del SMI.



El portavoz de Economía de Ciudadanos, Toni Roldán, se ha mostrado muy crítico con esta proposición de ley y ha cargado contra el PSOE por “podemizar” sus políticas, con una iniciativa que “no se puede cumplir y acaba generando desconfianza” al ser “un caldo de cultivo perfecto para que emerja el populismo”.



“Quiero cambios reales y no políticas que perpetúan los problemas sociales y las trampas de pobreza”, ha defendido Roldán, según Europa Press.



La diputada del PP Susana López Ares, por su parte, ha destacado que “no se puede votar el inicio de un proceso que se sabe desde un principio que no es viable” y ha alertado sobre el coste económico de esta propuesta.



Ausencia del Gobierno



Los sindicatos han censurado que ningún miembro del Gobierno haya estado presente en el debate de la admisión a trámite de la ILP sobre renta mínima. “Más allá de la posición que pueda tener el PP, su presencia hubiera supuesto un gesto con la ciudadanía y de respeto a las más de 700.000 personas que han apoyado con su firma la ILP”, ha sostenido el secretario general de CCOO.



Asimismo Ignacio Fernández Toxo ha manifestado su deseo de que “el Gobierno no juegue al filibusterismo parlamentario y con maniobras dilatorias retrase o, incluso, haga decaer esta Iniciativa tan necesaria para cubrir las necesidades de millones de personas”.