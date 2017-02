¿Quién es el diputado andaluz que competirá con Iglesias por la Secretaría General?

Juan Moreno Yagüe o Pablo Iglesias Turrión. Uno de ellos será el próximo secretario general de Podemos, salvo que la lista de Iñigo Errejón para el Consejo Ciudadano sea la más votada e Iglesias cumpla su palabra de dimitir.



En cualquier caso, los inscritos de Podemos tendrán que elegir en la próxima Asamblea Ciudadana del partido entre Pablo Iglesias y Juan Moreno Yagüe para la Secretaría General. A priori, y a posteriori, no hay margen para la sorpresa e Iglesias revalidará sin grandes problemas su cargo.



Sin embargo, el clima de confrontación que vive Podemos podría garantizar a Juan Moreno Yagüe mayor cantidad de votos de lo esperado. Habrá muchos inscritos que, con tal de no votar a Pablo Iglesias, votarán por un candidato del que apenas existen referencias.



¿Quién es Juan Moreno Yagüe?



Es diputado de Podemos Andalucía y vicepresidente tercero de la Mesa del Parlamento andaluz. A pesar de plantear una forma de organización distinta a la de Teresa Rodríguez en las primarias de Podemos de Andalucía, Yagüe no forma parte de ninguna corriente interna. Como recoge el diario Público, los otros diputados de Podemos en el Parlamento andaluz consideran que Yagüe “va por libre”.



Es abogado y ejerció como tal en el caso Bankia, defendiendo la postura del 15MpaRato, que fueron quienes llevaron a los tribunales el caso.



Fuentes próximas a Moreno Yagüe han indicado a la Agencia Efe que el diputado ha presentado su candidatura con la idea de que se debatan ciertos temas en la asamblea nacional para contrarrestar el "debate personalista" que viene marcando el proceso interno de este partido y con la intención de que esos asuntos "no pasen desapercibidos".



Según Efe, La propuesta del parlamentario andaluz pasa por incrementar la participación directa de los ciudadanos en las instituciones, quitar a los bancos el papel de monopolistas del dinero o abrir una transición hacia las energías renovables que acabe con el "monopolio" de las eléctricas, entre otros asuntos.