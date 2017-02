Robles, a favor de reformar los estatutos del PSOE para consultar a la militancia todos los acuerdos de Gobierno

Margarita Robles, diputada del PSOE y presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, mandó desde RNE, como amiga personal de ‘Toño’ Alonso, todo su apoyo a la familia de José Antonio Alonso, el que fuera ministro de Defensa e Interior con José Luis Rodríguez Zapatero, que ha fallecido hoy y recordó que fue siempre un “hombre muy comprometido”.



Robles recalcó que apoyará activamente a Pedro Sánchez de cara a las primarias para la Secretaría General del PSOE. Recuerda que no es militante del PSOE -porque como juez no puede militar en un partido político- y no puede votar en las primarias, aunque dice que ha voy poyar en lo que pueda a Pedro Sánchez. Y cuando le preguntan si estará el sábado en el acto de campaña de Sánchez en Zaragoza, responde que lo va a intentar, aunque cree que “lo de menos es la asistencia a un acto” ya que ha dicho claramente que va a apoyar a Sánchez , y aclara que lo hace por lealtad ya que se incorporó a un proyecto que “sigue vigente” y “Sánchez demostró su coherencia “ por lo que “en la medida de mis posibilidades, que son pocas, porque no soy militante voy a apoyar a Pedro Sánchez”. “La lealtad es muy portante si crees es un proyecto y éste no atraviesa unas líneas rojas pues no cambias”, concluyó la diputada y juez.



También se pronunció Margarita Robles sobre el anunció que hizo ayer, el ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez en Castellón, en su primer acto desde el anuncio de su candidatura, de incluir en los Estatutos del partido “como obligatorio” la consulta a la militancia de todos los acuerdos de Gobierno. En opinión de esta diputada esa decisión “no es consultar todo” y no cree que suponga convertir al PSOE en un partido asambleario. Y afirma que apoya la medida porque considera que “los partidos tienen que adaptarse a la realidad social y no tenemos que tener miedo avances tecnológicos que permiten que se pueda oír en todo momento la voz de la militancia”.