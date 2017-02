El PP impulsa (sin quererlo) la candidatura de Pedro Sánchez

El exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez no solo está recibiendo ataques desde las filas socialistas, sino también desde el PP. Los populares se han sumado a esta ofensiva contra el que fuera líder del partido tras anunciar su candidatura a las primarias y están advirtiendo de las consecuencias de que recupere el poder. Unas críticas que, según los 'sanchistas', no hacen sino impulsar a Sánchez en esta carrera por el liderazgo, ya que le señala como el “enemigo”.



En los últimos días destacados dirigentes del PP han alertado de los peligros que supondría para el país que Sánchez recuperase su 'trono' en Ferraz. Este ha sido el caso del portavoz de los populares en el Congreso, Rafael Hernando, que tras la Junta de Portavoces del martes aseguró que si el exlíder del PSOE vuelve a tomar el control del partido “se va a generar una situación de inestabilidad política que no sería buena para nadie”.



“Todos hicimos un esfuerzo para que no hubiera terceras elecciones, el primero de todos el presidente al estar de acuerdo en ir a una investidura”, señaló Hernando, que dijo que en caso de que se hubieran convocado esta nueva cita en las urnas “quizás a Sánchez le hubiera dado un escaño, pero hubiera llevado al PSOE al más absoluto de los desastres”. Y es que a los populares también les inquieta la posibilidad de que Pedro Sánchez salga vencedor de las primarias previstas para el próximo mes de mayo.



Desde Génova se mira con cierto temor el paso dado por el exsecretario general el pasado fin de semana al anunciar su intención de aspirar al liderazgo socialista, ya que podría poner en peligro la actual relación que los populares mantienen con la gestora. Una relación que se escenificó esta misma semana con la decisión del PSOE de votar a favor de la convalidación de dos reales decretos del Gobierno, los relativos al impulso al empleo juvenil y a la pobreza energética, y facilitar con su abstención la aprobación del referido a las cláusulas suelo. Para el PP Sánchez sería un obstáculo a la hora de sacar adelante medidas en el Congreso, ya que impondría una oposición más dura que la actual.



A los ataques del PP al exdiputado hay que sumar los guiños que desde el entorno de Mariano Rajoy se siguen lanzado a la gestora del PSOE que preside Javier Fernández. En concreto, los populares recuerdan que gracias a la abstención de los socialistas Rajoy sigue al frente del Gobierno.





"La gestora del PSOE ha sido responsable al dejar gobernar a @marianorajoy,ganador dos veces de las elecciones" @pablocasado_ #ElCascabel30E — Partido Popular (@PPopular) 30 de enero de 2017

La ofensiva del PP contra Pedro Sánchez es bien recibida por el entorno de este último, ya que con estas críticas los populares escenifican que el exsecretario general del PSOE es su “enemigo”., han asegurado a ElBoletín.com diputados 'sanchistas', que han destacado que Rajoy y los suyos prefieren a cualquier otro candidato antes que a Sánchez. Una situación, según estos socialistas, que beneficia al que fuera líder del PSOE y a su campaña a las primarias, ya que le erige como el principal adversario del PP.