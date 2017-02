Errejón y Monedero se acusan mutuamente de mentir

El secretario político de Podemos, Iñigo Errejón, ha respondido a Juan Carlos Monedero con menor ‘beligerancia’ que la mostrada por el cofundador del partido en una entrevista concedida al diario La Vanguardia.



En esa intervención, Monedero acusa al secretario político de no decir la verdad, ya que según él, Iñigo Errejón “quiere ser secretario general de Podemos en lugar de Iglesias”. Unas declaraciones contundentes que las ha aderezado con críticas extensivas al sector afín al número dos del partido: “Los ‘errejonistas’ han estado en primera línea del partido, así que si las cosas han ido mal, alguna responsabilidad tendrán”.



Juan Carlos Monedero no forma parte oficial de Podemos, pero a nadie se le escapa su proximidad al secretario general y la influencia que ejerce su opinión sobre las bases. “Lo que no es correcto es debilitar al secretario general esperando que llegue el momento para sustituirlo”, lamenta el cofundador del partido en su intervención de La Vanguardia.



Las intervenciones públicas de Monedero llevan meses molestando a los ‘errejonistas’, que lejos de creer que es un ‘alma libre’, consideran que cumple con los deseos del secretario general. En cualquier caso, Iñigo Errejón le ha acusado de mentir y de meter “cizaña” con sus últimas declaraciones.



"Este tipo de acusaciones sobran", ha dicho el secretario político de la formación morada ante las cámaras de La Sexta, donde ha aprovechado la ocasión para disculparse por si a alguien le molestaron las imágenes de la discusión que mantuvo con Iglesias en el Congreso.