La PAH de Madrid se moviliza contra el PSOE por su “actitud cómplice” con Rajoy

“Tras esta reclamación del PSOE, el ministro ha anunciado en el pleno que realizarán de nuevo esa prórroga”. De esta manera, los socialistas han aplaudido el paso que ha dado el ministro de Economía, Luis de Guindos, de prorrogar la moratoria antidesahucios que vence este 15 de mayo gracias a una proposición no de Ley presentada por la bancada que capitanea Antonio Hernando. A pesar del aplauso, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid ha rebajado la euforia y no ha pasado por alto la actitud del PSOE.



De hecho, el colectivo ha convocado una concentración este jueves frente a la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz, por la “actitud cómplice” de los socialistas con Mariano Rajoy. Y es que, la PAH achaca que la organización que dirige Javier Fernández busca “proteger los intereses de los bancos, que ha tenido su último reflejo en el acuerdo para la fijación del protocolo extrajudicial por las cláusulas suelo y en la negativa a investigar el rescate bancario”. Incluso en cuanto al acuerdo extrajudicial, los socialistas, concretamente Margarita Robles, también han provocado la indignación de otro colectivo: el de los abogados.



Por otro lado, la prórroga de la moratoria ha desembocado en un enfrentamiento en Twitter entre el PSOE y la PAH. La asociación ha reprochado a los socialistas y a la diputada que ha presentado la proposición no de Ley, Mar Rominguera, si no creen que “llegáis un poco tarde y mal”, en cuanto a las medidas para frenar el conflicto. Algo que ha negado la propia política: “¡En absoluto! Llegamos y muy bien. Conseguimos prórroga de la moratoria”.



Una respuesta que ha derivado en recordarle la hemeroteca más reciente de los socialistas respecto a esta cuestión. “Hay más ejecuciones porque paralizaciones por moratoria. No es para enorgullecerse”, le ha espetado la Asamblea de Majadahonda a Rominguera. Sin embargo, la parlamentaria ha querido dejar a un lado el pasado de Carmen Chacón cuando anunció que se iban a agilizar los desahucios express y se ha centrado en el presente alegando que “mientras haya una sola persona desalojada de su vivienda no hay razones para orgullo”.Aun así, la diputada socialista ha vuelto a remarcar que han sacado adelante la moratoria. Una pelota botando que la PAH ha rematadoque ha tenido la norma para poner punto y final a los desahucios. Porque los datos del Ministerio de Economía no dejan lugar a dudas: hasta el momento 22.850 familias se han beneficiado de la moratoria de los desahucios, frente a las 120.000 calculadas inicialmente,