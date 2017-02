El PP justifica la tibieza de Rajoy con Trump a la espera de una postura común europea

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, reconoce estar “preocupado” desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca y explica “ya lo estaba antes cuando ganó las elecciones” porque “no es buena noticia que un nacionalista sea presidente de EEUU”.



Alerta González Pons que “el mundo se va dividiendo poco a poco entre populistas y demócratas y cada vez somos menos los que estamos en el bando de los demócratas”. Haciendo notar que “en medio de todo esto va a haber elecciones en Francia, Holanda, Alemania y, posiblemente, en Italia donde se pueden producir crecimientos importantes de los nacionalismos y los populismos”.



Cuando le preguntan si la postura de Mariano Rajoy tras las primeras medidas de Trump está siendo “tibia”, responde Pons que “lo peor que deben hacer los gobiernos europeos es responder por separado y lo peor es intentar salvarse de la ira de Trump intentando no estar demasiado incómodos ante las barbaridades que está poniendo en marcha”.



Por ello, el dirigente del PP opina que el gobierno español está manteniendo “una postura adecuada, una postura prudente dejando que hablen instituciones europeas y a la espera de que se coordine una respuesta común en la Cumbre de Malta” -este viernes- y a continuación añadió que estas críticas al Gobierno estadounidense no deben confundirse con un rechazo europeo hacia el pueblo estadounidense y recordó que “sin la sangre de jóvenes estadounidenses en la II Guerra Mundial hoy Europa no sería lo que es”.



Respecto al muro que quiere construir hoy en la frontera con México, González Pons advirtió que “no es para los mexicanos". “Es un muro para el mundo hispano. EEUU se va a replegar en Latinoamérica y España tiene que jugar papel decisivo y lo está jugando”.



También habló sobre el Brexit y González Pons recordó que Reino Unido es una isla no es un barco y la gente cree que se irá navegando rumbo a los Estados Unidos” señalando que “los ingleses van a sufrir mucho y por eso desde el Gobierno de Theresa May están hablando de posibles acuerdos con Nueva Zelanda, con EEUU… ya que ellos tiene que dar un explicación y tienen que fingir que tienen alternativas la UE”. “Se han metido en un lío histórico sin ninguna necesidad”, recalcó.