Carmena protesta contra la política migratoria de Trump invitando a Madrid a las ‘Ciudades Santuario’

El Ayuntamiento de Madrid, que dirige Manuela Carmena, quiere mostrar de forma clara su rechazo a la política migratoria del nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, por lo que pretende invitar formalmente a las denominadas ‘Ciudades Santuario’ estadounidenses a viajar a España para participar en el “Foro contra las violencias Urbanas, Madrid capital de Paz” que tendrá lugar en la capital del al 21 de abril.



Ahora Madrid explica en un comunicado que la invitación tiene por objeto expresar la solidaridad del Consistorio hacia estas ciudades norteamericanas afectadas por esta amenaza a su autonomía en la gestión de sus intereses propios y los derechos de su ciudadanía y también “elaborar de forma conjunta proyectos de cooperación y defensa de los derechos humanos, en el marco de los proyectos de las Ciudades Refugio europeas”.



¿Qué son las ‘ciudades santuario’?



El término se utiliza para las ciudades en Estados Unidos para las ciudades consideradas ‘amigables’ con los inmigrantes, y cuyos gobiernos locales, según ImmigrationUnitedStates.org, no expresan abiertamente su bienvenida a los inmigrantes ilegales sin embargo se dice que su trato hacia ellos es menos discriminatorio que en otras ciudades.



Una ciudades que se denominan ‘santuario’ porque ponen en práctica políticas para limitar su colaboración con las autoridades federales de inmigración, dificultando que los inmigrantes ‘sin papeles sean localizados y expulsados del país.



Algunas cuentan incluso con una legislación que prohíbe expresamente a los funcionarios municipales colaborar con las autoridades federales a efectos de deportación de sin papeles.



Ciudades estadounidenses catalogadas como santuario son: San Diego, Los Angeles, San Francisco, Miami, Chicago, Seattle, Houston, Phoenix, Austin, Dallas, Washington D.C., Detroit, Salt Lake City, Minneapolis, Baltimore, Portland (ambas Maine y Oregon), Denver, New York City, Chicago y todo el estado de New Jersey.



Esas son las ciudades en el ‘punto de mira’ de la política migratoria del presidente Donald Trump, y a las que el Ayuntamiento da la bienvenida al “Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz de Madrid” que se concibe como un lugar de encuentro entre líderes locales, organismos y redes internacionales, academia, ONG y sociedad civil destinado a abrir un proceso conjunto de debate, reflexión y construcción de soluciones que fomenten entornos urbanos capaces de eliminar las expresiones de violencia, ya que una de las violencias que se abordará en este foro es la derivada del racismo y la xenofobia.