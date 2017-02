Bronca en el PSOE de Madrid tras la visita de Patxi López

El acto de Patxi López el pasado viernes en la localidad de Fuenlabrada en su carrera por ser el próximo secretario general del PSOE ha desatado una bronca en las filas de los socialistas de Madrid. La decisión de la líder del partido en la región, Sara Hernández, de tomar partido por la candidatura del exlehendakari ha sido criticada por un sector de la formación del puño y la rosa, que exige a esta dirigente “neutralidad”.



Entre los que han alzado la voz se encuentra el responsable del Comité Regional del PSOE de Madrid, Carlos Morales, que ha reclamado a Hernandez que se limite a gestionar el partido y deje a un lado sus aspiraciones personales de ser reelegida “en un congreso que no está ni convocado aún”. “Es incomprensible que Sara Hernández dedique más tiempo y esfuerzo a hacerse la foto con Patxi o a anunciar que quiere ser elegida de nuevo”, ha denunciado el socialista, que ha propuesto a su jefa de filas que se ocupe, por ejemplo, de “solucionar” la situación en la que se encuentran agrupaciones como la de Buenavista, Parla o Puente de Vallecas, que están en manos de una gestora.



El fundador de la corriente 'Socialistas como tú' recuerda en un comunicado a la secretaria general del PSOE de Madrid que “gracias a su apoyo” se impuso, “por un estrecho margen”, al diputado Juan Segovia en el último Congreso Regional. Dicho esto, Morales ha insistido en que “lo que debería hacer” Hernández “es centrarse” en su labor y gestionar “adecuadamente el partido en Madrid, en lugar de autopromocionarse desde la ventaja que da tener un despacho en la calle Buen Suceso”.



“Quien tiene que hablar es la militancia. Se acabó el tiempo de pastores y borregos que tanto le gusta a algunos. Ya no somos brazos de madera listos para levantarse cuando lo mande el aparato de turno”. Así lo ha defendido el responsable del Comité Regional, que ha repetido que “como representante de todos los socialistas madrileños Sara Hernández debería ser muy cautelosa en sus declaraciones de apoyo y en sus manifestaciones públicas y centrarse en que su Ejecutiva trabaje y se reúna como debe, con quorum y cumpliendo los plazos, cosa que parece que no le preocupa tanto.”



Asimismo el que fuera rival de Tomás Gómez en las primarias a la candidatura del PSOE a la Presidencia de la Comunidad ha manifestado que “no es momento” de abrir el debate sobre el liderazgo en las filas de los socialistas madrileños.



Antes de que tuviera lugar el mitin de Patxi López en Fuenlabrada, en el que este último se hizo la foto con el alcalde Manuel Robles y con la propia Sara Hernández, dirigentes del entorno de Pedro Sánchez ya advirtieron a la líder del partido en la región, en declaraciones a ElBoletín.com, que debe ser “neutral” en estas primarias. Por ello los 'sanchistas' esperan que también acuda a los actos del exsecretario general del PSOE en la Comunidad cuando se produzcan.



La secretaria general del Partido Socialista de Madrid no ha escondido en los últimos días que el proyecto de partido con el que se siente más reflejada es el presentado por el exlehendakari.