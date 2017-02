CCOO insiste en que la sanidad madrileña contrata personal eventual de manera irregular

CCOO se mantiene firme: la Consejería de Sanidad no está contratando a personal eventual de la manera correcta. Después del desmentido que transmitió la Comunidad de Madrid a ElBoletín.com, el sindicato insiste con su afirmación enumerando una serie de procedimientos irregulares que desmontarían los argumentos que salen desde el Gobierno regional.



La Consejería de Sanidad recalcó que no se está contratando “a dedo”, saltándose “los principios de igualdad, mérito, capacidad, competencia y publicidad”, tal y como denuncia CCOO. Y como prueba de ello, la Comunidad de Madrid se apoyó en que “se han puesto en marcha las bolsas únicas de empleo temporal” que garantizan un correcto procedimiento, tal y como se determinó en la Mesa Sectorial del 5 de febrero de 2016.



No obstante, la organización sindical ha querido recordar que “de las 57 categorías profesionales existentes en Atención Hospitalaria, más las 52 especialidades de Facultativos y las seis de Técnicos, únicamente existen cuatro categorías con bolsas centralizadas de la Consejería de Sanidad, de las cuales sólo dos están en pleno funcionamiento”. A lo que se le suma que “un año después” de los acuerdos en la Mesa Sectorial, CCOO ha señalado que “siguen sin constituirse en el 95% de los centros sanitarios, las Comisiones de Valoración” que controlan dicha contratación.



De igual manera, el sindicato ha apuntado que de las 29 categorías profesionales existentes en Atención Primaria y el SUMMA 112, más las tres especialidades de Técnicos, “únicamente existen seis categorías con bolsas centralizadas de la Consejería de Sanidad, de las cuales sólo cuatro están en pleno funcionamiento”.



De hecho, CCOO ha aseverado que la Dirección General de RR.HH. lanzó una serie de órdenes a los centros sanitarios que consiste en “no proceder a la adaptación de las bolsas constituidas en los centros directivos”; en el momento que haya necesidad de contratación, “una vez agotadas las bolsas de trabajo o no existiendo las mismas, en vez de constituir nuevas bolsas en los centros”, el mecanismo a seguir consiste en “solicitar al Servicio de Empleo Público S.E.P.E, antiguo INEM un listado de candidatos”. Algo que, a ojos del sindicato, supone un incumplimiento de lo acordado y que deja latente esa vulneración de “principios de igualdad, mérito, capacidad, competencia y publicidad”.



Pero las denuncias de la organización no quedan ahí. El sindicato también ha apuntado a los “graves problemas de funcionamiento” que existen en la bolsa única de Enfermeros “en un 80% de los centros, debido a su incapacidad de actualizarse de manera rápida”. Incluso, cuando esto sucede, el procedimiento consiste en “llamar a numerosos profesionales, porque no aparecen grabados como que están trabajando y esto origina múltiples llamadas por parte de los centros”. “En otros centros se utiliza a la propia gente que viene trabajando de manera habitual con ellos, para seguir contratándola. Se da el caso de algún hospital de ofertar contratos de trabajo, vía tablón de anuncios, saltándose la bolsa única en esta categoría”, ha destacado CCOO.



Una serie de irregularidades que el sindicato ha señalado en hospitales como el Ramón y Cajal donde la contratación de algunas categorías “no se actualiza desde 2011”; el Gregorio Marañón que, “aparte de llamar del INEM y de listas guardadas en los despachos, se utilizan las bolsas de categorías de personal laboral como son Auxiliares de Obras y Servicios y Auxiliares de Hostelería para contratar personal estatutario, en vez de crear bolsas”; el Puerta de Hierro donde cuando no hay bolsas únicas, “se llama por listados internos con antigüedad exclusivamente en el propio centro”; el Clínico donde la no actualización de las y “después de hacer varias ofertas, el propio centro acude a bolsas internas para gestionar el contrato”; o como sucede en el Instituto Psiquiátrico José Germain y Unidad Central de Radiodiagnóstico donde directamente “no existe ninguna bolsa de empleo de personal estatutario y se desconoce de dónde se selecciona el personal”.