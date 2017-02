Red Eléctrica ficha al ex director general de la Guardia Civil para su consejo de administración

El girar de las puertas giratorias no se frena. El último movimiento de fichas tiene como protagonista al ex director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. El también exdiputado del Partido Popular se incorporará como consejero “independiente” de la Red Eléctrica de España, según ha confirmado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



A pesar de no conocérsele experiencia anterior en el sector energético, Fernández de Mesa llega al consejo de administración de la compañía con un sueldo base no inferior a los 150.000 euros brutos. De esta manera, Red Eléctrica de España, controlada por el Estado con un 20% de sus acciones a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), ha encontrado un sustituto al puesto que dejó el actual secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, cuando dejó la empresa en noviembre cuando Rajoy fue investido.



Tal y como ha recogido eldiario.es, este nuevo nombramiento mantiene la tendencia de la compañía de ser uno de los destinos predilectos de políticos del Partido Popular. Más de una decena de exdirigentes se encuentran en Red Eléctrica de España, como es el caso José Folgada, presidente no ejecutivo, que fue secretario de Estado de Economía con José María Aznar.



El portal de Transparencia del Gobierno relata que el único trabajo que ha tenido Fernández de Mesa en el sector privado fue entre 1982 a 1989 cuando ocupó un puesto como técnico de Jefe de Inspección del departamento marítimo de la multinacional International Marine Coatings.